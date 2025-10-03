Eski Bakan Kasapoğlu'ndan FIFA Başkanı Infantino'ya Tepki

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Gazze soykırımı nedeniyle İsrail'in uluslararası müsabakalardan men edilmesi yönündeki taleplere karşılık "Futbolun jeopolitik sorunları çözemeyeceği" şeklindeki sözlerine, geçmiş yıllarda alınan kararları da örnek vererek tepki gösterdi.

Dr. Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'de yaşananlar jeopolitik bir sorun değil İsrail eliyle uygulanan tescilli bir soykırımdır. FIFA'ya düşen geçmişteki men kararları ışığında ve küresel spor kamuoyunun beklentisi doğrultusunda İsrail'i derhal tüm turnuvalardan men etmesi ve futbolun birleştirici ruhunu korumasıdır. Aksi halde FIFA'nın kurumsal itibarı ve tarafsızlığı büyük yara alır" ifadelerine yer verdi. - İZMİR