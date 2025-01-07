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Fransa Ligue 1 takımlarından Lens, kalesini Pau Lopez ile güçlendirdi. 30 yaşındaki kaleciyi Marsilya'dan satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiralayan Fransız ekibi, bu transferi Squid Game temalı bir videoyla duyurdu. Söz konusu videoda daha önce Lens'e transferi gündeme gelen Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ın da yer alması dikkat çekti.

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın da transferinin güdeme geldiği Fransa Ligue 1 takımlarından Lens, yeni kalecisini duyurdu. Fransız ekibinin söz konusu transferi açıklarken Uğurcan detayına da yer vermesi dikkat çekti.

PAU LOPEZ'İ KİRALADILAR

Lens, Marsilya'nın 30 yaşındaki file bekçisini Pau Lopez'i satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiraladı. Lopez, sezonun ilk yarısını da kiralık olarak İspanyol ekibi Girona'da geçirmişti. tecrübeli eldiven, bu süreçte sadece bir maçta sahaya çıktı.

Eşi benzeri görülmemiş transfer açıklaması: Başka futbolcuyu duyururken Uğurcan Çakır'ı kullandılar

UĞURCAN ÇAKIR DETAYI

Lens, Pau Lopez transferini Squid Game temalı video ile duyurdu. Fransız temsilcisi, kaleci transferi için çıkan haberlere de gönderme yaparak paylaştığı videoda Alban Lafont ve Jean Butez'in yanı sıra Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a da yer verdi.

İşte videoda Uğurcan Çakır'ın yer aldığı an;

Herkesi şaşırtan transfer duyurusu: Başka futbolcuyu imza attırıp Uğurcan Çakır'ı kullandılar
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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