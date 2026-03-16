Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Çorum FK'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Uzun haftalar sonra kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Oyunu iki devre olarak değerlendirmek lazım. İlk yarı maalesef istediğimiz, düşündüğümüz, planladığımız hiçbir şeyi gerçekleştiremedik. Oyunda çok eksik kaldık, topa sahip olamadık. Rakip ev sahibi olduğu için genel oyun anlayışının baskılı başlayıp rakibe hata yaptırmak olduğunu biliyorduk. Bu noktada biraz daha topa sahip olabilmek, çıkışlarda daha akıllı olabilmek, baskıdan çıktığımız noktalarda doğru pasları doğru oyuncularla buluşturabilmeyi hedefliyorduk. İlk yarı bunların hiçbirini yapamadık, olmaması gereken, çok kolay bir gol yedik. Bizim gibi bir takımın yememesi gereken bir gol yedik. İlk yarı bizim için tamamen hayal kırıklığıydı. İkinci yarı yapmış olduğumuz değişikliklerle oyun kontrolünü tamamen aldık, sahada Erokspor vardı. Bunun sonuçlarını gördük, birçok pozisyona girdik, golü penaltıdan bulduk. İkinci golü bulabilirdik. Psikolojik olarak biz daha güçlüydük, onlar oyun içinde fiziksel olarak da düşmüşlerdi. Ama maalesef son dakika çok talihsiz, hiç olmaması gereken bir gol yedik, kaybettik" dedi.

"Biz iyi, güçlü bir takımız"

Gelecek hafta Erzurumspor ile oynayacakları maça odaklanacaklarını ifade eden Özköylü, "Üzgünüz, böyle bir maçı kaybetmemek çok önemliydi. Ama yapacak bir şey yok. Önümüze bakacağız. Önümüzdeki süreçte ne yapmamız gerektiğine bakmamız lazım. Bugün oynadığımız oyunu iyi analiz edip neleri eksik yaptık, neleri doğru yaptık ya da nelere müsade ettiğimize iyi bakmak lazım. Bizim için üzücü bir akşam oldu ama biz iyi, güçlü bir takımız. Buraya kadar geldiğimize göre bu takım bir şeyleri hakediyor, bir şeyleri yapıyor. Bunun göstergesi olduğu yer. Bu takım birileri istemese de birileri arkasından dolaplar çevirse de bu takım çıkacak. Biz bu yolda inandık. Kendi içimizde güçlü bir inancımız var. Biz büyük bir kulüp değiliz, büyük bir taraftar kitlesine oynamıyoruz. Arkamızda basın yok, başka güçler, ekonomik güçler yok ama her şeyin iyi olduğu, işleyişin harika olduğu bir kulüpte çalışıyoruz. Bu da bizim işimizi rahat yapmamızı sağlıyor. Bizim başarımızın ana sebebi, başkanımızın, yönetimimizin bize sağladığı güzel imkanlar. O imkanlar karşılığında bizim de bunlara en güzel şekilde cevap vermemiz. Biz buna en iyi şekilde cevap vereceğiz. Bugün üzüntülüyüz ama biz neler yapabileceğimizi biliyoruz. Şimdi önümüzde çok kritik Erzurumspor maçı var. Kendi sahamızda bu maçı kazanarak tekrar yükselişe geçip olmamız gereken yere ulaşmak istiyoruz" diye konuştu. - ÇORUM

