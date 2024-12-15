Üye Girişi
Haberler
İşte Esad'ın İsrail'le yaptığı iş birliğinin kanıtı
İşte Esad'ın İsrail'le yıllarca yaptığı iş birliğinin kanıtı
Dışişleri Bakanı Fidan: Türkiye, Esad'ın devrilmesi sürecinin parçası olmadı
"Esad'ın devrilmesinde Türkiye'nin rolü var mı?" sorusuna net yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somali ile Etiyopya arasındaki krizi 7 saatte bitirdik
Erdoğan, Ankara'nın çözdüğü krizin perde arkasını anlattı
80 kişilik AFAD ekibi, Sednaya Hapishanesi'nde arama kurtarma çalışmalarına katılacak
80 kişilik ekip Türkiye'den Suriye'ye doğru yola çıktı

Esenler Erokspor, Kocaelispor'u 2-0 Mağlup Etti

Esenler Erokspor, Kocaelispor'u 2-0 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler Erokspor'un Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Kocaelispor karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, hak ettikleri bir galibiyet elde ettiklerini vurguladı. Maç boyunca üstün bir oyun sergilediklerini belirten Altıparmak, takımın iyi bir futbol sergilediğini ifade etti.

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hak ettik ve kazandık" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktör Mehmet Altıparmak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Altıparmak, "Galip gelmek çok güzel ama hak edenin kazandığı karşılaşma oldu. Maçın başından sonuna kadar. Bugün gerçekten takımımız futbol adına her şeyi yaptı. 4-5 haftadır kaybeden takımdık ama hepsinde bu futbolu oynadık. Çok gol kaçırdık. Bugün maçın başından sonuna kadar oyun sistemimiz hep aynı. Pasa dayalı futbolumuz var. Mümkün olduğunda hücum oynamaya çalışıyoruz. Ligin yeni takımlarındanız. Ama kulüp olarak ikinci senemiz. Oyun sistemi oturttuk. Gittiğimiz her yerde oynamaya çalışıyoruz. Kocaelispor lider. Bandırma'nın da kaybetmesinden sonra bizim maçı kazandıklarında öne geçeceklerdi. Ne oynayacaklarını biliyorduk. Önemli olan bizim ne yapacağımızdı. Düşündüğümüz her şeyi sahada yaptık. Çok daha farklı da kazanabilirdik. Mendes ve Markao'nun etkinliğini maçın başından beri yok ettik. Onlar olmayınca üstümüze gelemeyeceklerini biliyorduk. Pozisyon vermeden maçı bitirdik. Üstün oynadığımız maçı da kazandık. Kocaelispor büyük camia, önemli oyuncuları ve çok iyi hocası var. Bu tür kazalar yolda olur. Kocaelispor bunu atlatır. Çok iyi kadro ve müthiş bir taraftar var. Bizim için çok kritik bir maçtı. Alt taraftan bir an önce sıyrılıp yukarı çıkmak ve play-off oynamak. Bunun için nerede oynarsak oynayalım kazanmak için oynuyoruz. Hak ettik ve kazandık." - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

DEM Partililer'den Türk askerine skandal suçlama
img

Erdoğan, Ankara'nın çözdüğü krizin perde arkasını anlattı
img

Erdoğan salona girerken çalan şarkı bir hayli manidar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'a teşekkür etmesinden rahatsız olan CHP'li vekillere verdiği yanıt olay oldu
Erdoğan'a teşekkür etti, rahatsız olan CHP'lilere bakın ne yanıt verdi
Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i Kadıköy'de 3-1 yendi
Kanarya krizden çıktı
Saadet Partili Karaman: Zorunlu 12 yıllık eğitim kaldırılmalı
"Zorunlu 12 yıl eğitimi kaldırın" dedi, yeni formülü açıkladı
LPG'li araçlarda yeni dönem: Son tarih 31 Aralık
LPG'li araçlarda yeni dönem: Son tarih 31 Aralık
DEM Partililer Meclis'te Türk askerini 'işgalci' olmakla suçladı
DEM Partililer'den Türk askerine skandal suçlama
Ankaralı Turgut'un yürekleri dağlayan vasiyeti
Ankaralı Turgut'un yürekleri sızlatan vasiyeti

Son Dakika Haberleri

Aziz Yıldırım'ın kızı ile ilgili ahlak dışı paylaşım yapan kullanıcı kim, yakalandı mı? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 16 Aralık Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 16 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 16 Aralık 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 16 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman okullar tatil mi? SON DAKİKA 16 Aralık Pazartesi okul yok mu ( Valilik Açıklaması)? Malatya okullar tatil mi? SON DAKİKA 16 Aralık Pazartesi Malatya'da okul yok mu (Sivas Valiliği Açıklaması)? Yozgat okullar tatil mi? SON DAKİKA 16 Aralık Pazartesi Yozgat'ta okul yok mu (Sivas Valiliği Açıklaması)? Sivas okullar tatil mi? SON DAKİKA 16 Aralık Pazartesi Sivas'ta okul yok mu (Sivas Valiliği Açıklaması)? Osimhen Trabzonspor maçında oynayacak mı, iyileşti mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.