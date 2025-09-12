Esenler Erokspor, Atakaş Hatayspor'u 4-1 Yenerek Gücünü Gösterdi
Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Atakaş Hatayspor'u 4-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Kayode, Amilton, ve Alper Karaman'ın golleriyle öne geçen ev sahibi takım, rakibinin tek golüne de izin verdi.
Stat: Esenler Erokspor
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Mehmet Pekmezci, Hasan Erdoğan
Esenler Erokspor: Birkan Tetik, Eray Korkmaz, Tugay Kacar, Nzaba, Hayrullah Bilazer, Mikail Okyar, Amilton (Dk. 81 Harun Genç), Alper Karaman (Dk. 74 Kanga), Recep Niyaz (Dk. 64 Jack), Berat Luş (Dk. 64 Faye), Kayode (Dk. 81 Catakovic)
Arakaş Hatayspor : Bekaj, Recep Burak Yılmaz (Dk. 84 Ersin Aydemir), Kilama, Cengiz Demir (Dk. 84 Ünal Durmuşhan), Kerim Alıcı, Baran Sarka (Dk. 81 Yiğit Ali Buz), Abdülkadir Parmak, Oğuzhan Matur (Dk. 46 Selimcan Temel), Pedro, Bamgboye, Okoronkwo (Dk. 74 Deniz Aksoy)
Goller: Dk. 8 ve 72 Kayode, Dk. 26 Amilton, Dk. 62 Alper Karaman (Esenler Erokspor), Dk. 51 Bamgboye (Atakaş Hatayspor )
Sarı kartlar: Dk. 12 Abdülkadir Parmak, Dk. 32 Pedro, Dk. 44 Oğuzhan Matur, Dk. 66 Baran Sarka (Atakaş Hatayspor ), Dk. 38 Recep Niyaz, Dk. 87 Harun Genç (Esenler Erokspor)
