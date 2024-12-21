Üye Girişi
Haberler
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi
Muhalefeti Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi
HTŞ lideri Colani'nin ABD'den tek bir isteği olmuş
HTŞ lideri Colani ABD'den tek bir şey istemiş
Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş
Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş!

Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: 'Yeniden bir diriliş sezonu geçiriyoruz'

Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: 'Yeniden bir diriliş sezonu geçiriyoruz'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor FK, Sakarayaspor ile 0-0 berabere kaldı. Teknik direktör Hakan Kutlu, takımının bu sezon geçiş döneminde olduğunu ve gelecekte daha iyi transferlerle Süper Lig hedefi olduğunu vurguladı.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Sakarayaspor ile 0-0 berabere kalan Erzurumspor FK'nin teknik direktörü Hakan Kutlu, "Biz bir yokluğun içinden çıkıp yeniden bir diriliş sezonu geçiriyoruz." dedi.

Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarları önünde maçı kazanmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi. Rakiplerinin kadro kalitesine dikkati çeken Kutlu, "Aslında gerçi kadro kalitesi ve bulunduğu yer anlamında tezat bir takım Sakaryaspor. Çünkü kadro kalitesi sezon başı şampiyonluk için kurmuş ama daha sonraki süreçte sıkıntılar yaşamış bir takım. Maçın ilk yarısı bizim adımızla sıkıntılıydı ama ikinci 45 dakika galibiyete yakın taraftık. Tabii ki kazanmak istiyorduk" diye konuştu.

Kutlu, takımda ciddi eksiklerin olduğunu ve istenilen futbolu oynayamadıklarını belirterek, sahanın da iyi futbol için elverişli olmadığını ifade etti.

Erzurumspor'un ligde topladığı 29 puanının kötü olmadığını da dikkat çeken Kutlu, şöyle devam etti:

"Şampiyonluk için kurulmuş bir takım olmadığımızı, Erzurumspor'un bu sene geçiş yılı olacağını ve önümüzdeki yıllarda da bu seneki oyuncularımızın üzerine daha önemli transferler yapıp Süper Lig hedefinin olabileceğini söylemiştim. Ama oyuncularımızın bu haftaya kadarki performansı bizi potaya soktu. Aslında beklentinin üstünde bir performans göstermişlerdi. Tabii ki camia da istiyor şampiyonluğa oynayan bir takım olsun ama sezon başı, üç sezon sonra transferini açmış bir takımız. Bugünkü rakibimizin bile neredeyse üçte biri bazı takımların yedide birine, sekizde birine kurulduğumuz maliyetteki takımlarından da üstteyiz şu an. Biz de yoruluyoruz. Ben üç sezondur bu takımdayım. İki senesi zaten transfer yasağıyla geçti. Biz bir yokluğun içinden çıkıp yeniden bir diriliş sezonu geçiriyoruz. Bunun herkes farkında olsun."

Sakaryaspor cephesi

Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise oyuna hakim olduklarını söyledi.

Aldıkları puanın çok önemli olduğunu da aktaran Bakkal, Erzurum'a puan ya da puanlar almak için geldiklerini kaydetti.

Saha zeminin bozukluğuna da değinen Bakkal, "Hem mücadele edeceksiniz hem oyun oynayacaksınız, böyle bir ortamda puan aldığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizim için iyi bir puan." dedi.

Bakkal, bir basın mensubunun Ziraat Türkiye Kupası maçlarına genç kadro ile çıkması sorusu üzerine ise şunları söyledi:

"Kupa maçları bir fırsat. Yani bizim de içinde bulunduğumuz ortamda kadro sıkıntısı yaşıyoruz. Hem bu fırsatı değerlendirme anlamında genç oyunculara şans verelim dedik. O da çok da güzel bir renk getirdi. Bu maçlarda, bu genç oyuncuların da oynaması gerekiyor. Ellerinden geleni de yaptılar. Bence de güzel bir şey oldu ve kupaya bir renk getirdi diyebilirim."

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Spor
img

Ev ve araba alacaklar için kritik tarih yaklaşıyor
img

Anons yapıldı! Sahaya adımını atar atmaz neye uğradığını şaşırdı
img

SMA'lı kızı için toplanan paraları gece kulübünde harcadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da 3 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da deprem! Şiddet küçük ama korkuttu
Beşiktaş, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Beşiktaş'ta kan kaybı sürüyor
İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı
SMA'lı kızı için toplanan paraları gece kulübünde harcadı
Türkiye'ye yaptırım teklifi ABD Senatosu'na sunuldu
Türkiye'ye yaptırım teklifi ABD Senatosu'nda!
Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı
Mini elbisesiyle ortalığı salladı
Fransa'da terör örgütü sempatizanları Türk gençlerine saldırdı
PKK sempatizanları, havalimanında Türk gençlerine saldırdılar

Son Dakika Haberleri

Beşiktaş Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Alanyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! 2025 memur maaşları ne kadar olacak? Kesin maaşlar belli oldu Asad Hasan El Şibani kimdir? Beşiktaş Alanyaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cumartesi günü hangi diziler var? 21 Aralık Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ ALANYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki 22 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 22 Aralık Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 22-23 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.