Erzurumspor, İstanbulspor'u 4-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
1. Lig'in 15. haftasında Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda İstanbulspor'u 4-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golleri Mustafa Fettahoğlu ve Eren Tozlu (2) ile Amar kaydetti.

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Ozan Ergün, Hüseyin Kıvanç Durmaz, İbrahim Ethem Potuk

ERZURUMSPOR FK- Orbanic- Mustafa Yumlu (Dk.83 Ali Ülgen), Amar, Orhan Ovacıklı, Baiye (Dk.83 Adem Eren), Giorbelidze, Grociata, Sefa Akgün, Benhur Keser (Dk.76 Yakup Kırtay), Mustafa Fettahoğlu (Dk.88 Salih Sarıkaya), Eren Tozlu (Dk.83 Sylla).

İSTANBULSPOR: İsa Doğan- Emrecan, İzzet Ali (Dk.59 Demir Mermerci), Duran Şahin (Dk.78 Ömer Faruk), Loshaj, Vorobjovas, Duhaney, Yunus Bahadır, Vefa Temel (Dk.46 İsa Dayaklı), Emir Kaan (Dk.66 Mamadou), Krstovski (Dk.66 Sambissa)

GOL: 45+1 Mustafa Fettahoğlu, Dk.54 ve 69 Eren Tozlu,90+2 Amar (ERZURUMSPOR FK)

SARI KART: Benhur Keser, Mustafa Fettahoğlu (ERZURUMSPOR FK)

1'nci lig 15'inci haftada Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaştığı İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. Mavi-beyazlıların gollerini 45+1'de Mustafa Fettahoğlu, 54 ve 69'uncu dakikalarda Eren Tozlu ile 90+2'de Amar attı.

17'nci dakikada Giorbelidze'nin atağına iyi yükselen Eren Tozlu'nun kafa şutunda uzak kale direğine giden topu kaleci İsa Doğan, son anda yumrukladı.

23'üncü dakikada Orhan Ovacıklı'nın ortasına yükselen Mustafa Yumlu'nun altı pas içine gönderdiği topu Eren Tozlu'dan önce defans uzaklaştırdı.

44'üncü dakikada Sefa Akgün'ün ortasında Eren Tozlu, kafa pasıyla topu altı pas çizgisinin içine indirdi. Müsait durumdaki Baiye topu ağlar yerine auta gönderdi.

45+1'inci dakikada sağ kanattan Orhan Ovacıklı'nın ortasına ayağının içiyle sert ve düz vuran Mustafa Fettahoğlu topu ağlara gönderdi: 1-0.

İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

50'nci dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Yunus Bahadır'ın sert şutu kale direğinin üstünden auta gitti.

52'nci dakikada Sefa Akgün ceza alanı önünden sert vurdu, kaleci İsa Doğan topu yumruklayarak kornere gönderdi.

53'üncü dakikada sol kanattan Sefa Akgün'ün cezaalanına ortaladığı topu Eren Tozlu, kafa şutuyla ağlara gönderdi: 2-0.

57'nci dakikada Eren Tozlu'nun ortasında topa dokunan Benhur Keser, kale direğinin dibinden auta gönderdi.

69'uncu dakikada Orhan Ovacıklı'nın sağdan ortasında Eren Tozlu, topu kalecinin uzanamadığı köşeden ağlara gönderdi: 3-0.

81'inci dakikada Eren Tozlu'nun sol çaprazdan kale direğinin köşesine gönderdiği topu kaleci İsa Doğan son anda yumrukladı.

90+2'nci dakikada Sefa Akgün'ün kullandığı korner atışında arka tarafta yükselen Amar, topu ağlara gönderdi: 4-0.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maçı Erzurumspor 4-0 kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
