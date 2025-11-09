Erzurumspor FK ve Esenler Erokspor 1-1 Beraber Kaldı

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Kadir Beyaz, Oğuzhan Yazır

ERZURUMSPOR FK: Orbanic - Yakup Kırtay, Amar, Baiye, Orhan Ovacıklı, Grociata (Dk. 77 Adem Kabak, Giorbelidze, Rodriguez, Furkan Özhan (Dk. 77 İlkan Sever), Mustafa Fettahoğlu (Dk.89 Murat Cem), Eren Tozlu (Dk.84 Sylla)

ESENLER EROKSPOR: Ertuğrul Çetin - Tugay, Mikail (Dk.75 Hamza Catakovic), Kayode, Mame For Faye (Dk. 61 Berat), Kanga Kaku (Dk.67 Recep Niyaz), Nzaba (Dk.75 Alper), Eray, Hayrullah (Dk.61 Enes Alıç), Amilton, Kevin Cavare

SARI KARTLAR: Grociata, Yakup Kırtay (Erzurumspor FK) Eray, Amilton, Mame For Faye, Nzaba, Tugay, Alper ( Esenler Erokspor)

GOLLER: Dk. 68 Eren Tozlu (Erzurumspor FK) - Dk. 83 Hamza Catakovic ( Esenler Erokspor)

1'inci Lig'in 13'üncü haftasında Erzurumspor FK, sahasında Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı. Erzurumspor, bu sonuçla sahadan 8'inci kez beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi ekipte futbolcular, ısınmak için sahaya SMA hastası 3,5 aylık Teoman Çiftçi ile çıktı. Üzerinde Teoman'ın fotoğrafı bulunan tişörtleri giyen futbolcular taraftarlardan destek istedi.

7'nci dakikada Erzurumspor'da Rodriguez'in ceza sahasının hemen dışından kullandığı serbest vuruşta top az farkla auta çıktı.

43'ncü dakikada sağ kanattan gelişen atakta yayın hemen gerisinde Furkan Özhan'ın sert şutu kalenin sağından auta gitti.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

56'ncı dakikada Mustafa Fettahoğlu'nun pasında topla buluşan Rodriguez'in sert şutunda top yandan auta gitti.

68'inci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Grociata'nın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Eren Tozlu'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

83'üncü dakikada Erokspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Hamza Catakoviç'in uzak mesafeden şutunu çekti. Yan direğe çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.