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Erzurumspor FK, Uğur Okulları İstanbulspor'a 2-1 Mağlup Oldu

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Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Erzurumspor FK, evinde Uğur Okulları İstanbulspor'a karşı oynadığı maçta 2-1'lik sonuçla sahadan mağlup ayrıldı. Maçta goller Dijlan Aydın ve Diarra'dan gelirken, Erzurumspor'un tek golü Furkan Özhan'dan geldi.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Faruk Yağlı, Oğuzhan Yazır

Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Roshi, Crociata, Yakup Kırtay (Furkan Özhan dk.70), Giorbelidze, Teklic, Sllya, Eren Tozlu

Uğur Okulları İstanbulspor : İsa Doğan, Yunus Bahadır, Okan Erdoğan, Fatih Tultak, Yusuf Ali Özer, Kubilay Sönmez, Dijlan Aydın, Sambissa (Vorobjovas Dk.78), Loshaj (Şeref Özcan 88), Diarra (Krstovski dk.67), Emir Kaan Gültekin (Yiğit Fidan dk.88)

Goller: Dk. 27 Dijlan Aydın, Dk. 65 Diarra (Uğur Okulları İstanbulspor ), Dk. 72 Furkan Özhan (Erzurumspor FK)

Kırmızı Kart: Dk.90+6 Koray Kılınç (Yedek kulübesi-Erzurumspro FK)

Sarı Kart: Dk. 4 Diarra, Dk. 77 Loshaj, Dk. 79 Yusuf Ali Özer, Dk. 80 İsa Doğani Dk. 84 Kubilay Sönmez, Dk. 90+12 Krstovski (Uğur Okulları İstanbulspor ), Dk. 45+3 Eren Tozlu, Dk. 68 Roshi, Dk. 80 Croiata, Dk. 84 Furkan Özhan, Dk. 90 Orhan Ovacıklı (Erzurumspor)

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Uğur Okulları İstanbulspor'a 2-1 mağlup oldu.

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Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Spor
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