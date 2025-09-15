Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta: Tempo Yükseltme Çabası İçindeyiz

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Tempoyu yükseltmek isteyen bir takımız. Ben ve ekibim hep bunu yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Milli maç nedeniyle lige uzun bir ara verildi. Bu müsabaka açıklandığında pazartesi olduğunda arada biraz bizim için uzadı. O anlamda devre arası ya da milli aralardan sonraki bazı böyle söylenmiş ya da öğrenmiş sözler vardır. İşte belki ritim bozukluğu olabilir takımlarda. Bazı takımlarda düşüş, bazı takımlarda toparlanma evresine girebilirler. Biz de tam da bunun rehavetinden çıkmak adına hem oyuncularla ciddi mesai harcadık. Onlar da bununla geri dönüş yaptıklarını ben bugünkü oyundan gördüm. Oyunla alakalı konuşmadan önce, değerlendirmeden önce gerçekten bugün biraz ritim bozukluğu oldu. Yani hani tempoyu yükseltmek isteyen bir takımız. Ben ve ekibim hep bunu yapmaya çalışıyoruz. Bütün takımlarımızla ki bu Erzurumspor'da da canı gönülden bunu daha fazla yukarı çekmeye çalışıyoruz. Önceki oynadığımız 4 müsabakada bu tempoyu yukarıya doğru çekildi, yükseldi. Bugün de zaten sizler de gördünüz hem pozisyon anlamında hem oyun anlamında hem de topun bizlerin ayağında kalması anlamında bayağı olumlu bir gündü. Bazen tabii top sizde kalır çok önemli mi? Rakip iki tane üç tane pozisyona girer bir tane atar kazanır gider. Allah korusun bugün de olabilirdi işte bir tane top ölü bir top defans arkasına kaldırılan bir top sürpriz bir koşu gol. Ama biz tabii ki topun bizde kalması hem oyuncularımızın bunu tercih etmesi sevmesi bizim de yıllardan beri ki oyun felsefemiz bunun üzerine. Biz buna devam etmeye çalışıyoruz ama iki tarafta tabii ki hem savunmada hem de hücumda doğruları yaparak ilerlemek durumundayız ve bunun üzerinde duruyoruz. O anlamda oyuncular aslında söylediklerimizi bu geçirdiğimiz 3-4 gün izin ardından 11-12 günlük .alışma ortamında bugün sahaya yansıttılar. Artık 4-5 dakikaya girdiğimizde bile iki tane çizgiden içeriye atamadığımız toplar var ki bu da artık diyorum ki kısmet en çok oyuncular bunu ister bizler de biliriz. Burada da bu iki tane pozisyonu tabii ki oyuncular istiyordu ama değerlendiremedik. Onun öncesinde yine vardı biliyorsunuz girdiğimiz pozisyonlar. Sefa'nın vurduğu kalecinin çıkardığı tekrar döndü direkten dönen falan gibi. O anlamda rakip tabii ki oyun yeni hoca değişimi bir strateji stratejinin içinde bir diziliş dizilişin içinde beşli oynama anlamda anlayışıyla sahaya çıktılar. Bu da dünyanın en kaliteli takımları bile ki yakın geçmişte biliyorsunuz Galatasaray'ın maçını izlemişsinizdir. Çok kolay açılmıyor artık. Savunma, savunma, savunma çok kolay açılan şeyler değil bu gerçekten. Bunu sadece bizim özelimizle söylemiyorum. Dünya böyle, Avrupa böyle. Ama diyorum ya onu da açmayı başardık. Ama top içeriye girmedi. Bugün bazen bununla yetinmek gerekiyor. Çünkü Allah korusun farklı netice de olabilir. 1-0'ı kovalarken 1-1'i yakalama sürecinde son dakikalara girerken oyuncular bunun üstesinden geldiler. Onların hepsine teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Uzun bir maraton. Gerçekten 38 müsabakalı bu sene daha da uzun biliyorsunuz. Ciddi rakipler var, kadrolar, herkesin kadroları fena değil, iyi kadrolar var. Bizler bunun üzerine koyarak devam etmek durumundayız. Artık biliyorsunuz 3 günde, 4 günde bir maç oynayacağız. Bugün ilk ayağıydı. Buralardan alabileceğimiz maksimum puanlarla alıp hep o ilk 7 bandının içinde durup sezon sonu girdiğimizde bunun tabii ki önü, ortası ve sonunu planladığımızda son 8 maça geldiğimizde istediğimiz noktada olup oradan sonra bir daha vitesi yükseltip inşallah bitirmek istediğimiz noktada yarışı bitiririz diye düşünüyorum" diye konuştu. - ERZURUM