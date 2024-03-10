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Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu: 'Gol yememenin yanında çok az pozisyon da veriyoruz'

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Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, 'Gol yememenin yanında çok az pozisyon da veriyoruz. Bugün de rakibimize sadece bir gol pozisyonu verdik' dedi.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Gol yememenin yanında çok az pozisyon da veriyoruz. Bugün de rakibimize sadece bir gol pozisyonu verdik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Erzurumspor, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 2-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Biz gerçekten çok iyi oynayan, çok iyi mücadele eden oyunu hem defansif hem ofansif açıdan iyi oynayan bir takımdık. Son 9 maçta 1 gol yedik. Gol yememenin yanında çok az pozisyon da veriyoruz. Bugün de rakibimize sadece bir gol pozisyonu verdik. Kanattan gelen bir ortada santraforlarının vurduğu top dışarı çıktı. Gol pozisyonu vermedik. Bu çok önemli. Hani 9 maçta 1 gol yiyince pozisyon da vermeyince sanki dışarıda şöyle bir algı oluşuyor, defansif oynayan bir takımız, hayır. Biz aslında ofansif oynayan, önde basan ve üç stoperimizden bir tanesini hiçbir zaman üç stoperle kurmayan bir tanesi mutlaka sağ bek ya da sol bek oyuncusundan oluşturduğumuz bir üçlümüz var. Sağ bekimiz, sol bekimiz, kanat oyuncularından kullanıyoruz. Yani aslında ofansif oynuyoruz. Bu algının da ortadan kalkmasını istiyorum. Oyuncularımın sezon başından hatta biz 1.5 yıl önce göreve gelmiştik, o dönemden itibaren ortaya koymuş oldukları, takımlarına ve şehirlerine müthiş bir aidiyet duygusu var. Bugün de onu sahaya yansıttılar" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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