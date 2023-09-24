Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu: Bireysel hatalarla kaybettik

- Hakan Kutlu : "Bireysel hatayla yenildik"

ADANA - Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Adanaspor'a bireysel hatalarla kaybettiklerini belirterek, "Üzüldük maçın sonunda ama biz bu oyunumuzu bu inancımızı sürdürdüğümüz takdirde sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK deplasmanda karşılaştığı Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonunda basın toplantısında açıklamalardan bulunan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Aslında maçın tamamına baktığımız zaman oyuna hükmeden, rakibine tek gol pozisyonu vermeyip, en az iki üç tane net gol pozisyonuna giren bir takımdık. Söylediğim gibi futbol böyle bir oyun, bireysel hataya açık. Maçın son frikiğini biz kullanırken dönen top dönmeyip auta çıktı, maç bitecek. Yapılan bireysel hatayla yenildik. Ama oyunun geneline bakınca aslında gerçekten istediklerini sahaya yansıtan, rakibine şut imkanı bile tanımayan, gol pozisyonu vermeyen, gol pozisyonuna giren, topa daha çok sahip olabilen bir Erzurumspor vardı. Tabii ki üzüldük maçın sonunda ama biz bu oyunumuzu bu inancımızı sürdürdüğümüz takdirdi sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Adanaspor'u da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.