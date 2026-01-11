Haberler

Erzurumspor FK: 0-2

Erzurumspor FK: 0-2
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1. Lig'de Özbelsan Sivasspor, Erzurumspor FK'ya 2-0 yenildi. Maçta Sivasspor'dan Özkan, kırmızı kart gördü. Erzurumspor'un gollerini Benhur ve Crociata kaydetti.

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Adnan Deniz Karatepe, Enes Biroğlu, Ethem Potuk

ÖZBELSAN SİVASSPOR: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Yusuf Cihat (Dk.46 Aly Malle), Kamil Fidan (Dk.83 Mert), Charisis, Ethemi (Dk.83 Avramovski), Bekir Böke (Dk.46 Kimpioka)

ERZURUMSPOR FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı (Dk.83 Ali), Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Baiye, Benhur (Dk.84 Salih), Crociata, Sefa Akgün(Dk.74 Murat Cem), Mustafa Fettahoğlu (Dk.74 Rodriguez), Hüsamettin Yener(Dk.65 Sylla)

GOLLER: Dk. 41 Benhur, Dk.90 Crociata (Erzurumspor FK)

KIRMIZI KART: Dk. 29 Özkan ( Sivasspor )

SARI KARTLAR: Charisis, Okan ( Sivasspor ), Giorbelidze (Erzurumspor FK)

1'inci Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, ligin 20'nci haftasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Erzurumspor FK'yı konuk etti. Konuk ekip Erzurumspor FK, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

28'inci dakikada gelişen Erzurumspor FK atağında ceza sahası içerisinde savunmadan seken topu önünde bulan Benhur'un sert şutunu kaleci Göktuğ güçlükle çeldi.

29'uncu dakikada Sivasspor'da Özkan, orta sahada Hüsamettin'e yaptığı sert müdahale sonrası direk kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

41'inci dakikada gelişen Erzurumspor FK atağında orta alandan Baiye'nin sert şutu savunmadan döndü. Savunmadan seken top penaltı noktasına gelerek Benhur'un önünde kaldı. Benhur'un sert şutunda top ağlara gitti: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Erzurumspor FK galibiyeti ile tamamlandı.

60'ıncı dakikada Sivasspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Kamil'in şutunda top üstten auta gitti.

90'ıncı dakikada sol kanattan gelişen Erzurumspor FK atağında Rodriguez'in yerden pasında topu alan Crociata, sert bir şut çekerek topu ağlara gönderdi: 0-2

Karşılaşma 2-0 Erzurumspor FK galibiyeti ile sonuçlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti

Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım

"Gelişmeler iyi değil" diyen Erdoğan'dan önemli bir çağrı var
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Kalabalık grup ABD üssüne saldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AVM'de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale

Sinirler çok gergin! AVM'de meydan savaşı, sebebine şaşıracaksınız
Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü! Tezgahın en ucuzu

Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü! Tezgahın en ucuzu
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var

AKOM saat verdi, bu kez çok kuvvetli geliyor: Okullar tatil edilmeli
Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurup, polise teslim oldu

Cani koca dehşet saçtı! Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti
AVM'de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale

Sinirler çok gergin! AVM'de meydan savaşı, sebebine şaşıracaksınız
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı

22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket

Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket