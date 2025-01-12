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Erzurumspor FK - Şanlıurfaspor Maçında Teknik Direktörler Değerlendirmelerde Bulundu

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Trendyol 1. Lig'de oynanan Erzurumspor FK ve Şanlıurfaspor karşılaşmasının ardından her iki takımın teknik direktörleri, maçla ilgili düşüncelerini paylaştı. Şanlıurfaspor'un galibiyeti sonrası Sait Karafırtınalar, maçın önemine vurgu yaparak oyuncularını tebrik ederken, Hakan Kutlu ise hakem yönetimini eleştirdi.

- Erzurumspor FK - Şanlıurfa maçının ardından

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar : "Buz gibi bir havada içimizi ısıtan bir skor oldu"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu : "Maçın hakemleri de en az bizim kadar kötüydü"

ERZURUM - Trendyol 1. Lig'in 19. haftasındaki Erzurumspor FK- Şanlıurfaspor maçının ardından teknik direktörler mücadeleyi değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Erzurumspor FK, Kazımkarabekir stadında karşılaştığı Şanlıurfaspor'a kendi taraftarı önünde 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Erzurumspor karşılaşmasının ligin önemli maçlarından birisi olduğunu vurgulayarak, "Buz gibi bir havada içimizi ısıtan bir skor. İhtiyacımız da vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Burada nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynadılar. Birinci dakikadan doksan artıya kadar oyun disiplininden hiç kopmadılar. Kolay değil. Erzurumspor içeride kaybetmeyen, kolay kolay kaybetmeyen bir takım. Daha önce zannedersem bir tek mağlubiyeti var o da Karagümrük'e. Bizde deplasmanda geldiğimizden beri hiç maç kazanamamıştık. Bizim için de bir kırılma maçıydı. Ligin bana göre en önemli maçlarından, dönüm maçlarından bir tanesiydi. Kazandığımız için çok mutluyum. Dediğim gibi oyuncularımı kutluyorum. Başarılı olmaların. Bizi tribünde destekleyen taraftarların çok teşekkür ediyoruz. Bunu dönünceye kadar otobüse döneceğiz, kutlayacağız. Ama hemen cuma günü Ankaragücü maçı var. Ona da hazırlanmamız lazım. Lig yeniden başlıyor. Biz daha avantajlı başlıyoruz ikinci yarıya. Transfer de bugün itibarıyla açılıyor. Doğru transferler yaparsak ve çok daha farklı bir takım izletebiliriz diye düşünüyorum" diye konuştu.

Hakan Kutlu : "Rezalet bir hakem yönetimi vardı"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, hakemlerin de kendileri kadar kötü olduğunu belirterek, "Maç için bizim adımıza söylenecek çok fazla bir şey yok. Gerçekten iyi oynamadığımız bir maç. Tabii zaten biraz sahada zemin de iyi oynamaya müsait değil bu sahada. Kapanıp kontraya çıkan takım için büyük avantajı var bu sahanın. Buna rağmen iyi oynamadık ve daha iyisini yapabilirdik. Önümüzdeki hafta Bandırma maçı var. İnşallah bu maçı telafisini o maçta yaparız. Maçın hakemleri de gerçekten en az bizim kadar kötüydü. Rezalet bir hakem yönetimi vardı sahada. Eren'in gösterilen kırmızı kartı. İki sarısı da bana göre sarı değil. ve iptal edilen golümüz var. İncelemek lazım. Aynı şekilde rakibin Amar Begic'in eline çarpan ikinci sarı karttan kırmızı verilmesi gereken pozisyonu vardı, vermedi. Söylediğin gibi hakemin de rezalet bir yönetimi vardı. O da en az bizim kadar bugün kötüydü" dedi.

Erzurumspor FK - Şanlıurfaspor Maçında Teknik Direktörler Değerlendirmelerde Bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NİHAT KILIÇOĞULLARI - Spor
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