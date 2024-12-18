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Erzurumspor FK, Sakaryaspor'u 2-0 Yenerek Kupada İlerledi

Erzurumspor FK, Sakaryaspor'u 2-0 Yenerek Kupada İlerledi
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Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Erzurumspor FK, sahasında Sakaryaspor'u 2-0 mağlup ederek grup aşamasına yükseldi. Goller Tasev ve Cengizhan Bayrak'tan geldi.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Ali Yılmaz, Hüsnü Emre Çelimli, Rıdvan Çevik

Erzurumspor FK: Kağan Moradaoğlu, Salih Sarıkaya, Ömer Arda Kara (Dk. 83 Abdullah Eren Koç), Yakup Kırtay, Cengizhan Bayrak, Muhammet Taha Ağdağ, Özgür Sert (Dk. 83 Emirhan Uçan), Mustafa Fettahoğlu, Süleyman Enes Karakaş (Dk. 89 Batuhan Artarslan), Tasev (Dk. 74 Eren Büyükdere), Furkan Özhan (Dk. 74 Yunus Emre Kızılcım)

Sakaryaspor : Yavuz Selim Tantan, Tunahan Erata (Dk. 85 Batuhan Bel), Cem Berge, Kazım Efe Yılmazer, Özgür Çoban, Yusuf Sefa Karakuzu, Mehmet Olçay (Dk. 59 Ozan Işık), Baran Acet (Dk. 67 Selim Kütük), Demirhan Yılmaz, Miraç Ertuğrul Bingöl (Dk. 46 Efe Ali İmat), Kerem Yusuf Aydın (Dk. 59 Erdem Dağlı)

Goller: Dk. 40 Tasev (Penaltıdan), Dk. 69 Cengizhan Bayrak (Erzurumspor)

Kırmızı Kart: Dk. 88 Demirhan Yılmaz ( Sakaryaspor )

Erzurumspor FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçında konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-0 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor
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