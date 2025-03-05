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Erzurumspor FK, Pendik Maçını Ankara'da Oynayacak

Erzurumspor FK, Pendik Maçını Ankara'da Oynayacak
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Kazımkarabekir Stadı'ndaki zemin sorunu nedeniyle Erzurumspor FK, Pendikspor ile oynayacağı maçı Ankara'da Aktepe Stadı'nda gerçekleştirecek. Maç 6 Şubat 2025'te saat 13.30'da başlayacak.

Erzurumspor FK, Kazımkarabekir Stadı'ndaki zemin sorunu nedeniyle Pendik maçını Ankara'da oynayacak.

Ligde aldığı 45 puanla dördüncü sırada yer alan Erzurumspor FK'nın; 6 Şubat 2025 tarihinde kendi sahasında oynayacağı Pendikspor maçını saha sıkıntı yüzünden Ankara'ya alındı. TFF maç ile ilgili bilgileri güncelledi. Aktepe Stadı'nda oynanacak maç saat 13.30'da başlayacak ve Sarper Barış Saka yönetecek.

Bu arada; Erzurumspor'da Koray Kılınç doğum günü kutlandı. Erzurumspor FK tarafından yapılan açıklamada, "Bir kez daha oyuncumuzun yeni yaşını kutluyor, sağlıklı ve mutlu yıllar diliyoruz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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