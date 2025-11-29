Haberler

Erzurumspor FK, İstanbulspor'u 4-0 Mağlup Etti

Erzurumspor FK, İstanbulspor'u 4-0 Mağlup Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Erzurumspor FK, sahasında İstanbulspor'u 4-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golleri Mustafa Fettahoğlu, Eren Tozlu ve Amar Gerxhaliu kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Erzurumspor FK, sahasında İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

19. dakikada Erzurumspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Giorbelidze'nin yaptığı ortada ceza sahasında iyi yükselen Eren Tozlu'nun kafa vuruşunda kaleci İsa Doğan meşin yuvarlağı kurtardı.

45+2. dakikada, sol taraftan Sefa Akgün'ün kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışına açılan topu kontrol eden Orhan Ovacıklı'nın yaptığı ortada, arka direkte Mustafa Fettahoğlu'nun ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci İsa'nın sağından ağlara gitti. 1-0

53. dakikada, Mustafa Fettahoğlu'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Sefa'nın ortasında arka direkte Eren Tozlu, kafayla topu filelere gönderdi. 2-0

69. dakikada sağ kanattan gelişen Erzurumspor atağında Orhan Ovacıklı'nın ortasında, kale sahası içerisinde topa yükselen Eren Tozlu, yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

90. dakikada Giovanni Crociata'nın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Cheikne Sylla, kaleciyi geçtikten sonra yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına geri döndü.

90+3. dakikada sol taraftan Sefa Akgün'ün kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Amar Gerxhaliu yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 4-0

Hakemler: Ozan Ergün, Hüseyin Kıvanç Durmaz, İbrahim Ethem Potuk

Erzurumspor FK: Matija Orbanic, Amar Gerxhaliu, Guram Giorbelidze, Mustafa Yumlu (Ali Ülgen dk. 83), Orhan Ovacıklı, Brandon Baiye (Adem Eren Kabak dk. 83), Sefa Akgün, Giovanni Crociata, Benhur Keser (Yakup Kırtay dk.76), Mustafa Fettahoğlu (Salih Sarıkaya dk. 88), Eren Tozlu (Cheikne Sylla dk. 83)

Yedekler: Erkan Anapa, Kağan Moradaoğlu, Emre Erdem, Ömer Kara

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

İstanbulspor: İsa Doğan, Yunus Bahadır, Demeaco Duhaney, Emrecan Uzunhan, İzzet Ali Erdal (Demir Mermerci dk. 59), Modestas Vorobjovas, Vefa Temel (İsa Dayaklı dk. 46), Florian Loshaj, Duran Şahin (Ömer Faruk Duymaz dk. 78), Emir Kaan Gültekin (Mendy Mamadou dk. 66), Mario Krstovski (David Sambissa dk. 66)

Yedekler: Alp Tutar, Enes Köseoglu, Furkan Ciftci, Soner Salih Yavuz, Enver Cenk Şahin,

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Goller: Mustafa Fettahoğlu (dk. 45+2), Eren Tozlu (dk. 53 ve 69) Amar Gerxhaliu (dk. 90+3) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Benhur Keser, Mustafa Fettahoğlu (Erzurumspor FK) - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuran gelişme

Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuran gelişme
Kazada yaralanan kadın polis memuru da şehit oldu

Feci kazadan bir acı haber daha! Kadın polis de şehit oldu
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

Fıkra gibi! 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini iki farklı spiker anlatacak

Derbiyi izlemek için televizyonu açanlar bir ilki yaşayacak
Kesenin ağzını açtı! Sadettin Saran'dan futbolculara dev prim

"Derbiyi kazanın" diyerek kesenin ağzını açtı
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Osimhen'in Okan Buruk'tan istediği şey olay oldu

Osimhen'in Okan Buruk'tan istediği şey olay oldu
Acun'un bile haberi yok! Survivor şampiyonundan çok konuşulacak 'Oruç' çıkışı

Survivor şampiyonundan çok konuşulacak "Oruç" çıkışı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.