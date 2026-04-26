Erzurumspor FK Bandırmaspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Erzurum spor FK, konuk ettiği Bandırma spor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Erzurum spor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ve Bandırma spor Teknik Sorumlusu Kerem Satılmış mücadeleyi değerlendirdi.

Serkan Özbalta: "Bu maça sorumlulukla çıktık"

Erzurum spor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, geçen hafta şampiyonluğu garantilediklerini vurgularken, "İçeride hiç mağlup olmamıştık, çok şükür. Hem çok coşkulu bir seyirciye karşı bir galibiyet daha hediye edip, ligin son içerideki müsabakasını bitirmek istiyorduk. 94. dakikaya kadar attığımız gole kadar birçok pozisyona da girdik. Bu maça çıkmadan önce 18 tane topumuz direkten dönmüştü, bugün 2 tane daha dönüp 20 oldu. Yani ligin zirvesindeyiz. Onunla da ligin zirvesindeyiz. Yirmi topumuz direkten döndü. Bu sene son müsabakaya çıkmadan önceki veri. Bu sene gol kaçırdığımız, pozisyona girdiğimiz 3-4 tane müsabakalardan en fazla olanı belki de buydu. Ama gerçekten kısmet işte. Son dakikaya kadar karşınızda bir rakip var ve bu rakip play-off'a aday bir rakip. Keçiörengücü takımı ve Manisa takımı, bunların da bugünkü müsabakalarından dolayı 3 tane takımın iddiası vardı. Bizler hem seyircileri memnun etmek hem oynadığımız oyunu taraftarın coşkusuyla, onlara galibiyet hediye etmek amacıyla bu maça hazırlandık. Kolay değil. 1 yıl çok yıpranıyorsunuz. Bu maça konsantre çıkabilmek de gerçekten kolay değil. Ama oyuncularımı tebrik ediyorum. Gurur duyuyorum, gerçekten iyi hazırlandılar. Sadece son vuruşlarda bugün biraz başarılı olamadık o kadar. Ama onun dışındaki ciddiyetleri, odaklanmaları beni ziyadesiyle memnun etti. Diğer taraftan da hiç kimsenin vebalini almak istemiyoruz. Bize güven duymak istiyorlar. Aynı durumda bizler de olabiliriz. Yani biz de karşı takımın ihtiyacımız olan 1 puanı veya 3 puan için kazanmasını isteyebiliriz. Biz de tam burada spor camiasına bir nebze de olsun o güveni aşılamak istedik. Bu da bizim için çok önemliydi. Atılan son dakika golü, iyi bir oyun, kaçırılan goller bence çok zevkli müsabaka. Kazanılan şampiyonluk çok çok değerli. 7'den 70'e taraftarımızla, halkımızla ve oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu şampiyonluk bütün şehre, şanlı Erzurum şehrine, insanına, halkına armağan olsun" diye konuştu.

Kerem Satılmış: "Hakem fikstüre bakmadan buraya gelmiş"

Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Kerem Satılmış, Erzurum'a kazanmak için geldiklerini ifade ederek, "Öncelikle 90 dakika aslanlar gibi mücadele eden oyuncularımı tebrik ediyorum. Buraya gelirken play-off için avantajlı durumdaydık. Tabii Erzurum geçen hafta şampiyonluğu ilan etmişti. Biz her maç olduğu gibi bu maçı da kazanmak için geldik. Erzurum şampiyon olsa da olmasa da bizim kazanmamız gereken bir maçtı burası. Nitekim ona göre plan ve program yaptık. Maç da istediğimiz gibi oldu. Erzurum'un da pozisyonları var. Bizim de geçiş oyunlarımızla çıktığımız birkaç tane pozisyonumuz var. Biz değerlendiremedik. Sonradan attığımız golle ki son dakikaya kadar istediğimizi aldığımızı düşünüyorum. Fakat Direnç hoca Erzurum'un şampiyon olduğunu, bizim de play-off şansı olduğumuzun farkında değil. Fikstüre bakmadan buraya gelmiş. Çünkü bütün 90 dakika boyunca bir koruma duygusu içindeydi. Artık önümüze bakacağız, son hafta. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Sivasspor maçı belirleyecek" dedi. - ERZURUM

