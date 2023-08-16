Erzurumspor, Bodrumspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Sahasındaki güçlendirme çalışmalarından dolayı ligin ilk maçında Giresun'da Bandırmaspor'la karşı karşıya gelen ve sahadan 1-1 berabere ayrılan Erzurumspor, 19 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Erzurumspor tesislerinde devam eden antrenmanlarda, Teknik Direktör Hakan Kutlu oyuncularını fiziksel ve ruhsal olarak 3 puan almaya şartlandırdı. Mavi-beyazlı takımın sporcularının moral düzeylerinin yüksek ve neşeli oldukları gözlendi. Antrenman öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yapan Hakan Kutlu, Bandırma maçında özellikle sona doğru mücadelesinden dolayı tebrik etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor