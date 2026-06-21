Fedakar babanın buz pistindeki emeğiyle iki milli sporcu yetişti

Erzurum'da çocuklarını küçük yaşta sürat pateniyle tanıştıran Harun Bozdağ, yıllar süren emek ve fedakarlığın ardından oğulları Muhammet ve Yusuf Can'ın uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla gurur duyuyor.

Bir kamu kurumunda çalışan Bozdağ, halk seanslarında buz pistine götürdüğü oğulları Muhammet ve Yusuf Can'ın spora ilgisini fark edince onları kulübe yazdırdı.

Kısa sürede yetenekleri keşfedilen iki kardeş, milli takıma yükselerek Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil etmeye başladı.

Harun Bozdağ, küçük oğlu Yusuf Can'ın yanı sıra Muhammet'in katıldığı Avrupa, Dünya Turu ve Kış Gençlik Olimpiyatları organizasyonlarında kazandığı başarıların gururunu yaşıyor.

Baba Bozdağ, AA muhabirine, büyük oğlu Muhammet'in spora ilk günlerden itibaren büyük istek duyduğunu belirterek, "Hobi olarak başlasın istedik. Bir hafta getirir sonra bırakır diye düşünüyorduk ama eve gidince yeniden spora gelmek için ağladı. Annesi de 'Köyü değil, sporu istiyor.' dedi. Bunun üzerine kulübe kaydettirdik." dedi.

Kulüpte antrenörlerin Muhammet'in yeteneğini fark ettiğine işaret eden Bozdağ, lisansı çıktıktan sonra 6-7 ay içinde Kocaeli'deki Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olan oğluyla gurur duyduğunu, böyle devam etmesi için elinden gelen gayreti gösterdiğini kaydetti.

Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bana her zaman 'Baba sen beni Avrupa'da göreceksin.' diyordu. Başarılı olacağını düşünmüyorduk. Başarıları artmaya devam etti ve Avrupa'da ikincilik madalyası getirdi. 1000 ve 1500 metrede farklı dereceler kazandı. Bu da bizi mutlu etti. Bunlar gurur verici şeyler. Onun başarıları bizim için onur. "

Oğlunun uluslararası organizasyonlarda Türk bayrağını dalgalandırmasının tarif edilemez bir gurur olduğunu dile getiren Bozdağ, "Maddi, manevi bir şey düşünmüyoruz sadece Türk bayrağını dalgalandırması, ülkemizi temsil etmesi bizi mutlu ediyor. Baba olarak bu duygu tarif edilemez, anlatılmaz ama yine inşallah yaşayacağız. Yusuf Can da bu sene Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne (EYOF) hazırlanıyor. Onun da hedefleri var, birlikte çalışıyorlar. Bir baba olarak çocuklarımın hayatı için hayatımdan kısarak elimden geldiği kadar onların başarıları için her şeyi yaptım. İnşallah 2030 yılında iki kardeş olarak ülkemizi temsil etmeleri en büyük hayalim." şeklinde konuştu.

"Babamın sayesinde kendimi geliştirdim"

Yaklaşık dört yıldır milli takım formasını giyen Muhammet Bozdağ, Kış Gençlik Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazandığını, Büyükler Dünya Kupası ve Avrupa'da önemli dereceler elde ettiğini söyledi.

Başarılarında babasının payının büyük olduğunu vurgulayan Muhammet Bozdağ, "Babamın sayesinde kendimi geliştirdim. Üzerimde çok büyük emeği var, beni hiçbir zaman kırmadı. Sürekli antrenmanlara götürüp getiriyordu, hiç şikayet etmedi. Önümüzde 2030 Kış Olimpiyatları var, şu an ona hazırlanıyorum. Kota almak istiyorum. Altın madalya alıp Gençlik Olimpiyatları'nda yaşattığım gibi ülkeme ilkleri yaşatmak istiyorum. Orada da en büyük hayalim babamı oraya götürüp o gururu yaşatmak." diye konuştu.

15 yaşındaki milli sporcu Yusuf Can Bozdağ ise 8 yıldır sürat pateni yaptığını belirterek, babasının antrenmanlar için her türlü fedakarlığı gösterdiğini söyledi.

2027 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ne hazırlandığını anlatan Yusuf Can, "Şimdi 2027 EYOF var, ilk defa gideceğim. Abimle sırt sırta vererek bu zamanlara geldik. Orada olası bir madalya almam bana, ülkeme, babama ve aileme gurur verecek." ifadelerini kullandı.