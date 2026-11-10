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Erzurum Valiliği Kadın Voleybol Takımı Erzincan'ı 3-0 yenerek bölge şampiyonu oldu

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Erzurum Valiliği Kadın Voleybol Takımı Erzincan'ı 3-0 yenerek bölge şampiyonu oldu
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GSB 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında Erzurum'da düzenlenen İller Arası Voleybol Bölge Finalleri'nde Erzurum Valiliği Kadın Voleybol Takımı, finalde Erzincan'ı 3-0 yenerek şampiyon oldu. Takım, İzmir'de 16 takımın mücadele edeceği Türkiye Şampiyonası'nda Erzurum'u temsil edecek.

GSB 4. Kamu Spor Oyunları kapsamında Erzurum'da düzenlenen İller Arası Voleybol Bölge Finalleri'nde şampiyonluk ipini göğüsleyen Erzurum Valiliği Kadın Voleybol Takımı, İzmir'de yapılacak Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Final müsabakasında Erzincan'ı net bir skorla 3-0 mağlup eden Erzurum ekibi, kupanın sahibi oldu. Büyük heyecana sahne olan final müsabakasını Erzurum Valisi Aydın Baruş, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile birlikte tribünden takip etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle şampiyon takımın teknik heyet ve sporcularına madalyaları Vali Aydın Baruş ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Vali baruş: "Spor sağlıklı yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır"

Müsabaka sonrası açıklamalarda bulunan Erzurum Valisi Aydın Baruş, sporun sağlıklı bir yaşamın ayrılmaz parçası olduğunu vurguladı. Her yaştan insanın spor yapması gerektiğine dikkat çeken Vali Baruş, bu tür organizasyonların sporculara yeteneklerini sergileme ve günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşma fırsatı sunduğunu belirterek şampiyonaya katılan tüm takımları kutladı.

Bölge şampiyonu olarak Erzurum'u gururlandıran Valilik Kadın Voleybol Takımı, İzmir'de düzenlenecek olan ve 16 seçkin takımın mücadele edeceği Türkiye Şampiyonası'nda Erzurum'u temsil edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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