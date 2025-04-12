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Erzurum Teknik Üniversitesi Kick Boks Şampiyonasında Fırtına Gibi Esti

Erzurum Teknik Üniversitesi Kick Boks Şampiyonasında Fırtına Gibi Esti
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Erzurum Teknik Üniversitesi, Üniversiteler Arası Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak şampiyonaya damga vurdu.

Balıkesir Üniversitesi Burhan Erdayı Spor Salonunda 9-11 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Üniversiteler Arası Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda Kick Light kategorisinde mücadele eden Emirhan Çalışır 63 kg'da, Muhammet Enes Yanmaz ise 79 kg'da altın madalyanın sahibi olurken, aynı şampiyonada Point Fighting kategorisinde ringe çıkan Can Ahmet Bağlar 63 kg'da, Full Contact kategorisi 91 kg'da ise Furkan Daşdemir tüm rakiplerini mağlup ederek altın madalya kazandılar. Öte yandan Cafer Rzayev 57 kg'da gümüş madalyayı ETÜ'ye kazandırdı.

Kadınlarda ise Point Fighting kategorisinde Rabia Bileşikci 50 kg'da, Fatma Zehra Demir 65 kg' da kürsünün üçüncülük basamağına çıkarak bronz madalyaya ulaştı.

Müsabakaların ardından sporcuları ve teknik ekibi tebrik eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak: "Kick Boks bizim en iddialı olduğumuz branşlardan biri. Sporcularımız şampiyonayı 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 7 madalya ile tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Bu vesileyle sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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