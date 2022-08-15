Haber : Erzurum haberleri | Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum haberleri | Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da sürüyor

Erzurum haberleri | Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da sürüyor

Erzurum spor haberine göre Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da devam ediyor.

Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da devam ediyor.

Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın dördüncü gününde, sporcular üst tura çıkmak için kıyasıya mücadele etti.

Türkiye'yi kadınlarda 13, erkeklerde 16 sporcu temsil etti.

Furkan Avar Macar rakibi Levente Doro, Muhammet Ali Budakoğlu ise Azerbaycanlı rakibi Azad Javadzade ile karşılaştı.

Müsabakalar sonunda rakiplerini yenen milli sporcular Furkan ve Muhammet Ali çeyrek finale yükseldi.

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Spor

Yakutiye Erzurum Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title