Erzurum haberleri | Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da sürüyor Erzurum spor haberine göre Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da devam ediyor. Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası, Erzurum'da devam ediyor. Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın dördüncü gününde, sporcular üst tura çıkmak için kıyasıya mücadele etti. Türkiye'yi kadınlarda 13, erkeklerde 16 sporcu temsil etti. Furkan Avar Macar rakibi Levente Doro, Muhammet Ali Budakoğlu ise Azerbaycanlı rakibi Azad Javadzade ile karşılaştı. Müsabakalar sonunda rakiplerini yenen milli sporcular Furkan ve Muhammet Ali çeyrek finale yükseldi. Spor AA / Hilmi Tunahan Karakaya Yakutiye Erzurum Spor Haberler

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