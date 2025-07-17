Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü İlçe Ziyaretlerinde İncelemelerde Bulundu

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Hizmet ve Şube Müdürleriyle Tekman, Hınıs, Karayazı ve Köprüköy ilçelerindeki tesislerde, Gençlik Merkezlerinde ve GSB Yurtlarında incelemelerde bulundu. İl Müdürü Çakmur, Tekman ve Hınıs'ın yeni kaymakamlarına ise forma hediye etti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kurmayları ilçe turuna çıkarak spor tesislerinde, futbol sahalarında, spor salonlarında, gençlik merkezlerinde ve GSB Yurtlarında incelemelerde bulundular. Tekman, Hınıs, Karayazı ve Köprüköy ilçelerini gezen Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Hizmet ve Şube Müdürleri, ilçelerdeki eksiklikleri rapor ettiler. İl Müdürü Levent Çakmur, ziyaretleri kapmasında Tekman Kaymakamı olarak atanan Hüseyin Demirkol ile Hınıs Kaymakamı olarak atanan Onur Bektaş'a 'Erzurum' yazılı ay-yıldızlı forma hediye etti.

İlk durak Tekman

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Levent Çakmur, Hizmet ve Şube müdürlerinin katılımıyla Tekman'daki Spor tesisleri ile Gençlik Merkezinde incelemelerde bulundu. Bir süre önce Tekman Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olarak atanan Fatih Arslan'a yeni görev yerinde hayırlı olsun ziyaretinde bulunan GSİM kurmayları daha sonra Tekman Kaymakamlığını ziyaret ettiler.

Tekman Kaymakamı Hüseyin Demirkol'a 'hayırlı olsun' dileklerini ileten Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Kaymakam Demirkol'a 'Erzurum' yazılı forma hediye etti.

Çağlayan ve Kaymakam Bektaş'a "Hayırlı Olsun" dediler

Genlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Hizmet ve Şube Müdürlerinin ilçe ziyaretlerinde ikinci durağı Hınıs oldu. Yurtlar ve Spor tesislerinde incelemelerde bulunan GSİM Kurmayları, Hınıs Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mahmut Çağlayan ile Hınıs Kaymakamı olarak atanan Onur Bektaş'a hayırlı olsun dileklerini iletti. İl Müdürü Çakmur, ziyaret anısına Kaymakam Bektaş'a 'Erzurum' yazılı Milli takım forması hediye etti.

Karayazı ve Köprüköy tesislerini gezdiler

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile kurmaylarının ilçe gezilerindeki diğer durakları Karayazı ve Köprüköy ilçeleri oldu. Karayazı'da spor salonunu gezerek incelemelerde bulunan Çakmur ve kurmayları, İlçe Müdürü Ümit Kayan ile Antrenör Cüneyt Güngör'den faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Köprüköy'de de sentetik futbol sahası ile ilçe müdürlüğü hizmet binasını gezen Çakmur, Köprüköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özkan Özcanlı'dan yapılan faaliyetler ve ilçe müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi aldı. Çakmur, önümüzdeki günlerde diğer ilçelerde de gezi ve incelemelerine devam edeceklerini söyledi.

Çakmur istedik ki, tüm ilgi müdürlerimiz ilçelerimizdeki tesisleri yerinde görsün

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "İlçe gezi ve incelemelerimize genelde ilgili hizmet müdürlerimiz ile birlikte gidiyorduk, bu kez bir farkındalık oluşturduk. Erzurum'un geniş bir coğrafyası var. 20 ilçeye sahip ilimizde, kurum olarak tüm ilçelerimizde spora ve gençliğe hizmet veriyoruz. Şube Müdürlerimizin de bu geniş coğrafyamızda ilçelerimizdeki spor tesislerimizi ve öğrenci yurtlarımızı görerek tanımalarını istedik. Artılarımızın yanında eksiklerimizi tespit etme anlamında oldukça verimli ve faydalı bir gezi oldu" dedi.

Bu arada ilçe gezilerine GSİM Müdürü Levent Çakmur'un yanı sıra Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Gençlik Hizmetleri Müdürü Metin Günay, Personel Şube Müdürü Şinasi Polat, Satın Alma Şube Müdürü Memduh Ceyhan, Yurt Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Aktepe, Yatırım İnşaat ve İşletmeler Birimi Şube Müdürü Köksal Kaçmaz ile Sicil Lisans Şube Müdürü Hakan Kaya ile Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Ömer Karslı katıldı. - ERZURUM