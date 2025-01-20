Erzurum Gençlik Spor Voleybol Kulübü Deplasmanda Galip Geldi

TVF 2.lig, 5.grupta şampiyonluk mücadelesi veren Erzurum Gençlik Spor Voleybol Kulübü deplasmandan güle oynaya 3 puanla dönüyor.

Erzurum Gençlik Spor Voleybol Kulübü, Bingöl Merkez Karşıyaka Spor salonunda, Bingöl Spor Lisesi ile deplasmanda karşılaştığı müsabakada ev sahibi ekibine set vermeden maçı 3-0 kazanmayı başardı.

Karşılaşmaya kontrollü başlayan taraf Erzurum Gençlik Spor Voleybol Kulübü ilk sette karşılıklı sayılarla birlikte 19 - 25 yendi. 2.sette yine ilk setin tekrarı misaliydi, oyun disiplininden kopmayan Erzurum ekibi bu seti de 18 -25 ile geçmeyi başardı. Son sette iki ekipte elinden gelenin en iyisini yapma gayretiyle oynadı. Özellikle oyun içerisinde hatalı servis atışları dikkatlerden kaçmazken bu seti de misafir takım 19 - 25 ile geçmeyi bildi. Hem setleri hem de maçı 3-0 kazanan Erzurum Gençlik Spor Voleybol Kulübü şampiyonluk yolunda önemli 3 puan almayı başardı.

Bu maçla birlikte 14'te 14 yapan Erzurum Gençlik Spor Voleybol Kulübü, play-off oynamayı garantilemiş oldu.

Ligin son haftasında Serhat Ardahan 75 Spor kulübüyle kendi sahasın karşılaşacak olan Erzurum Gençlik Spor Voleybol Kulübü bu maçın ardından grup kuralarının çekilmesini bekleyecek. - ERZURUM