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Erzurum Gençlik Spor Kulübü Voleybol Takımı Van Tuşba'yı Ağırlıyor

Erzurum Gençlik Spor Kulübü Voleybol Takımı Van Tuşba'yı Ağırlıyor
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20 Ekim Pazar günü ETÜ Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek maç öncesinde Başantrenör Mehmet Kırık, tüm Erzurumluları ve voleybolseverleri destek vermeye davet etti.

Erzurum Gençlik Spor Kulübü Voleybol takımı 20 Ekim Pazar günü ETÜ Spor Salonu'nda Van Tuşba'yı konuk ediyor. Başantrenör Mehmet Kırık, "Tüm Erzurumluları ve voleybolseverleri maça bekliyoruz" dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Liginde Dadaşları temsil eden Erzurum Gençlik Spor Kulübü, 2024-2025 sezonunda üçüncü maçını 20 Ekim Pazar günü saat 13: 00'da ETÜ Spor Salonu'nda Van Tuşba ile oynayacak. Zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan filenin dadaşları, müsabaka saatini beklemeye koyuldu.

Başantrenör Mehmet Kırık, "Pazar günü bizim için son derece önemli olan karşılaşmada tüm Erzurumluları ve voleybolseverleri tribünlerde bizi desteğe davet ediyoruz" dedi.

Başantrenör Mehmet Kırık ve yardımcısı Selami Uğurlu yönetimindeki Erzurum temsilcisinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Erzurum Gençlik Spor Kulübü Voleybol takımı şu sporculardan oluşuyor; Abdullah Belik, Burak Polat, Mustafa Sızlağ, Emirhan Baburşah, Hakan Emre Çiloğlu, Uğur Orundaş, Caner Annak, Ulvi Eren Turda, Yusuf Ateş, Furkan Ağbal, Sefa Yıldız, Mustafa İnce, Ramazan Furkan Baysal. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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