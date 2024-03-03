Erzurum'da İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda Alp Disiplini Madalyaları Sahiplerini Buldu

Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın (Deaflympics) ikinci gününde, alp disiplini branşında madalyalar sahiplerini buldu.

Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlarda, alp disiplininde erkeklerde Fransız Niccolas Sarremejane, 53.30'luk derecesiyle altın madalya kazandı.

Polonyalı sporcu Bruno Lukaszyk 53.36'lık derecesiyle gümüş, Fransız sporcu Thomas Luxcey de 53.38'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu kategoride piste çıkan Türk sporculardan İdris Şişmek 1.00.52'yle 16'ncı, Hamdi Yağcı 1.01.01'le 17'nci, Ali Çat ise 1.08.44'le 18'inci olarak yarışı tamamladı.

Kadınlarda ise altın madalyayı Avusturyalı sporcu Melissa Koeck 55.18'le, gümüş madalyayı Japonya'dan Yuki Tanae 56.85'le, bronz madalyayı ise Almanya'dan Nele Schutzbach 57.55'lik derecesiyle aldı.