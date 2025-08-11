Erzurum'da Genç Kayakla Atlama Sporcuları Yetişiyor

2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için Erzurum'da inşa edilen ve son olarak 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF) müsabakaların yapıldığı "kayakla atlama kulelerinde" yeni sporcular yetişiyor.

Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Kiremitlik Tepe'de bulunan atlama kulelerinde, Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil eden Fatih Arda İpcioğlu, Muhammed Ali Bedir ve Muhammet İrfan Çintimar gibi milli sporcular yetişti.

Toplamda 5 rampası bulunan ve şimdilerde zeminin beton bölümünde başlatılan çalışmalarla pisti ahşap olarak yenilenecek atlama kulelerinde yaşları 7-10 arasında küçük sporcular, geleceğe hazırlanıyor.

Çeşitli testlerin ardından yaklaşık 3 ayda atlama aşamasına gelen 25 sporcu, onarım çalışması yapılmayan 20 metrelik rampada, antrenörler Mustafa Öztaşyonar ile Bilal Albayrak ve milli eski sporcu Muhammet İrfan Çintimar eşliğinde kendilerini geliştirmek için çalışıyor.

"Çok güzel bir his"

Sporculardan 9 yaşındaki Hayrunisa Karaca, AA muhabirine kayakla atlamanın "çok güzel bir his" olduğunu söyledi.

Hayrunisa, "İlk atladığım zaman bir yerime bir şey olur diye biraz korkuyordum. Sonrasında alışmaya başladım ve atlamak çok güzel bir his. Kendini kuş gibi hissettiriyor. Atlama hayalim vardı ve gerçekleştirdim. Bu sporu çok seviyorum ve büyüyünce de inşallah Türkiye ve dünya şampiyonu olmak istiyorum." diye konuştu.

Karaca, milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu'nu kendisine örnek aldığını belirterek, "Onu örnek aldım ve onu izlediğimde ben kesin yaparım bu sporu demiştim. Ailem bir şey demedi 'gitmek istiyorsan gidebilirsin' dedi. Zaten ben yüzme kursuna gittiğim için spora başladım oradan geldim buraya bu sporu çok seviyorum." dedi.

"Düşerek öğreniyoruz"

Sporculardan 10 yaşındaki Ertuğrul Çobanoğlu, 2 aydır kayakla atlama sporu yaptığını anlattı.

Televizyondan izledikten sonra kayakla atlamaya karar verdiğini dile getiren Ertuğrul, "Kursa yazıldım. Eğitim aldım, pozisyonumu düzelttim sonra rampaya çıktım. Hocamız beni esnetti her şey yaptı onu çok seviyorum. Kayakla atlama tabi tehlikeli bir spor ama düşmeyi bilmeden düşersen bir yerini kırarsın. Hemen rampaya çıkacağım, uçacağım, diye bir şey yok. Düşerek öğreniyoruz esnetmemizin iyi olması lazım ki düşünce bir yerimize bir şey olmasın."

"7-10 yaş aralığında olanları kabul ediyoruz"

Eski milli sporcu Muhammet İrfan Çintimar, Balkan Şampiyonluğunun bulunduğunu ve sporu bu yıl bıraktığını söyledi.

Yetenekli sporcuları 7-10 yaş aralığında seçtiklerini vurgulayan antrenör Çintimar, şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık 200-400 sporcu arasında kayakla atlamayla alakalı fiziki olarak en yetenekli olanları seçtik. Sayıyı 60'a çıkarmayı düşünüyoruz. Çocuklar bir takım aşamalardan geçiyor. Fiziki yeterliliğine bakıyoruz, bizim zayıf olmamız gerekiyor. Sıçrama, kuvvet, denge testleri uyguluyoruz. Sonrasında 2,5-3 ay esneklik, sıçrama antrenmanları yapıyoruz. Bunları tamamladıktan sonra tekerlekli paten, kayak simülasyonu ve en sonunda kayaklarla rampaya çıkıyoruz. Bütün süreç yani bir çocuğun rampaya çıkması minimum 3 ay sürüyor."