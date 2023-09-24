Erzurum'da Geleneksel Armutlu Mezra Güreşleri Kadın Seyircilerin İlgi Odağı Oldu

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Çamlıyamaç Köyü'nde her yıl düzenlenen Geleneksel Armutlu Mezra Güreşleri'ne seyirci olarak katılan kadınlar, sabahın erken saatlerinde başlayan müsabakaları ilgiyle izledi ve güreşlerin heyecanını doyasıya yaşadı.

Geleneksel güreşler, Armutlu Mezrası'nın köklü bir geleneği olarak her sene çevre sakinlerince büyük bir merakla bekleniyor. Bu yıl dikkat çeken ayrıntı ise kadın seyircilerin güreşlere olan ilgisiydi. Güreş alanını dolduran kadınlar, başpehlivanlar arasındaki kıran kırana mücadeleyi ve minik güreşçilerin çekişmeli yarışlarını coşkuyla takip etti.

Festival havasında bir ortam

Gün boyunca minik güreşçilerden, başpehlivanlara kadar her kategoride kıran kırana mücadele yaşandı. Güreşçilere kazandıkları başarılarının ödülleri de takdim edildi. Güreşlere Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Ak Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak ve diğer kurum amirleri katıldı. Güreşler sabah saatlerinde çocuk kategorisinde başladı ve 90 kilo başpehlivanlarla sona erdi. Müsabakalar büyük bir rekabetle geçti. Güreşler doğunun başcazgırı Fuat Özbay'ın sunumuyla gerçekleşti ve güreş ağası seçimiyle sona erdi. Ağalık açık artırmayla başladı ve Çamlıyamaç köyünden iş insanı Fevzi Güzel tarafından 50 bin TL teklif edilerek kazanıldı.

Yöre insanı için birliği pekiştiriyor

Erzurum'un Çamlıyamaç Köyü'nde düzenlenen Geleneksel Armutlu Mezra Güreşleri, sadece rekabet dolu müsabakalarla değil, güreşçilerin duygu ve düşüncelerini de paylaştığı anlarla dolu bir gün olarak geçti. Güreşçiler, kazandıkları zaferlerden aldıkları keyiften, rekabetin heyecanından ve geleneksel güreşin anlamından bahsetti. Minik güreşçilerden baş pehlivanlara kadar herkes, geleneksel güreşin bir parçası olmanın gururunu yaşadı. Kazandıkları her müsabaka, onlar için büyük bir zafer anlamına geliyordu. Güreşçiler, ailelerinin ve köylerinin destekleriyle güreşlerde başarılı olmanın önemini vurguladı. Aynı zamanda bu etkinliklerin köylerinin birlik ve beraberliğini pekiştirdiğini ifade ettiler. Güreşlerde kazanılan başarıların, köylerine ve geleneklerine olan bağlılıklarını artırdığını belirttiler.

Başcazgır güreşe coşku kattı

Güreşlerin sunumu, doğunun baş cazgırı olarak tanınan Fuat Özbay tarafından yapıldı ve güreşlere eşsiz bir renk kattı. Fuat Özbay, güreşleri coşku dolu manilerle canlandırarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Güreş alanında Fuat Özbay, güreşçileri ve seyircileri manileriyle coşturdu. Güreşçilerin girişlerini, mücadelelerini ve zaferlerini manilerle anlatarak atmosferi daha da heyecanlı hale getirdi. - ERZURUM