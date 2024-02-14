Erzurum'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Judo Şampiyonasında başarı elde eden sporcular Rektör Yücel Oğurlu'yu ziyaret etti

Erzurum'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Judo Şampiyonasında bireyselde kazandıkları 3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan sporcular Rektör Yücel Oğurlu'yu ziyaret ettiler.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Judo Şampiyonasında bireyselde kazandıkları 3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalyanın yanı sıra; genel klasmanda, Kata'da, erkeklerde ve takımlarda Türkiye Şampiyonluğu, kadınlarda da Türkiye Üçüncülüğü elde eden başarılı sporcular, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu'yu makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl'ın yanı sıra, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Zekeriya Göktaş, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nahit Özdayı, Milli sporcu ve Rektör Spor Danışmanı Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mustafa Cem Hamzaoğlu ve Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden Takım Antrenörü Mehmet Yılmaz yer aldı.

BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, sporcuları ve takım sorumlularını elde edilen başarılı sonuçlar için tebrik ederken, sporcu öğrenciler de kendilerine gösterilen ilgi ve destekleri dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu'ya ve üniversite yönetimine teşekkür etti. - BALIKESİR