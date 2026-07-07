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Erzincanlı atıcılardan Türkiye Şampiyonası'nda 5 madalya

Erzincanlı atıcılardan Türkiye Şampiyonası'nda 5 madalya
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Mersin Erdemli'de düzenlenen Sarsılmaz Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Erzincanlı sporcular 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Galip Berat Afal, U23 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Sarsılmaz Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Erzincanlı sporcular, elde ettikleri derecelerle başarıya imza attı.

Şampiyonada Büyük Erkekler 10 metre Havalı Tüfek kategorisinde mücadele eden Galip Berat Afal, rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Olimpik Kadro sporcusu olan Afal, elde ettiği bu dereceyle U23 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanarak Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etme başarısı gösterdi.

U21 Erkekler 10 metre Havalı Tüfek kategorisinde yarışan Kerim Can Karanlık da Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

U12 Kadınlar 10 metre Havalı Tüfek kategorisinde mücadele eden İrem İlkay Badur da altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

U18 Kadınlar 10 metre Havalı Tüfek kategorisinde yarışan Nisanur Özatalay Türkiye ikincisi olurken, U15 10 metre Havalı Tüfek kategorisinde mücadele eden Emre Can Sezgin ise Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Erzincanlı sporcuların şampiyonada kazandığı 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya, kentte sevinçle karşılandı. Sporcular ve antrenörleri, gösterdikleri başarılı performans dolayısıyla tebrik edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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