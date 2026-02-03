Erzincanlı karateciler Türkiye Yıldızlar Ligi finallerinden 5 madalya ile döndü

Erzincan Valiliği koordinesinde yürütülen "Değer Erzincan" Projesi kapsamında yetişen sporcular, Türkiye genelinde düzenlenen organizasyonlarda başarılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Sakarya'da gerçekleştirilen ve 2 bin 572 sporcunun mücadele ettiği Spor Toto Türkiye Yıldızlar Ligi Karate Finallerinde Erzincanlı sporcular önemli dereceler elde etti. Organizasyonda Erzincan'ı temsil eden sporcular, 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

Müsabakalarda Enes Talha Öğütçü ve Miraç Alp Korkmaz kendi kategorilerinde Türkiye şampiyonu olurken, Hayrunnisa Eren ve Osman Ayhan Türkiye ikinciliği elde etti. Çağan Bağcı ise turnuvayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı.

Elde edilen başarıların, gençlerin hem sportif hem de kişisel gelişimini hedefleyen "Değer Erzincan" Projesi'nin sahadaki yansımalarından biri olduğu belirtildi. Yetkililer, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ERZİNCAN