Haberler

Erzincanlı karateciler Türkiye Yıldızlar Ligi finallerinden 5 madalya ile döndü

Erzincanlı karateciler Türkiye Yıldızlar Ligi finallerinden 5 madalya ile döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan Valiliği'nin 'Değer Erzincan' Projesi kapsamında yetişen sporcular, Türkiye Yıldızlar Ligi Karate Finalleri'nde 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak önemli başarılar elde etti.

Erzincan Valiliği koordinesinde yürütülen "Değer Erzincan" Projesi kapsamında yetişen sporcular, Türkiye genelinde düzenlenen organizasyonlarda başarılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Sakarya'da gerçekleştirilen ve 2 bin 572 sporcunun mücadele ettiği Spor Toto Türkiye Yıldızlar Ligi Karate Finallerinde Erzincanlı sporcular önemli dereceler elde etti. Organizasyonda Erzincan'ı temsil eden sporcular, 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

Müsabakalarda Enes Talha Öğütçü ve Miraç Alp Korkmaz kendi kategorilerinde Türkiye şampiyonu olurken, Hayrunnisa Eren ve Osman Ayhan Türkiye ikinciliği elde etti. Çağan Bağcı ise turnuvayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı.

Elde edilen başarıların, gençlerin hem sportif hem de kişisel gelişimini hedefleyen "Değer Erzincan" Projesi'nin sahadaki yansımalarından biri olduğu belirtildi. Yetkililer, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump'a ortaya saçılan bu fotoğraflar soruldu, bakın yanıtı ne oldu

Ortaya saçılan bu fotoğraflar soruldu, bakın yanıtı ne oldu
Askeri üniformayla katıldı! Verdiği mesaj röportaja damga vurdu

Askeri üniformayla katıldı! Verdiği mesaj röportaja damga vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ademola Lookman, Atletico Madrid'de! Bonservisi ve maaşı belli oldu

Lookman imzayı attı! İşte bonservisi ve maaşı
AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin

AK Partili isimden emeklilere: Gabar'ı bekleyin
Trump'tan 12 milyar dolarlık 'kritik mineral rezervi' girişimi

Trump duyurdu! Küresel dengeleri sarsacak kritik adım
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Ademola Lookman, Atletico Madrid'de! Bonservisi ve maaşı belli oldu

Lookman imzayı attı! İşte bonservisi ve maaşı
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
Fenerbahçe'de ayrılık! En-Nesyri maç sonunda takımla vedalaştı

Ayrılık! Maç sonunda takım arkadaşlarıyla vedalaştı