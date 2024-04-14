Erzincanlı milli sporcular Avrupa Büyükler Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya aldı
Erzincanlı milli sporcular, Avrupa Büyükler Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya aldı.
Almanya'da 8-14 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Büyükler Badminton Şampiyonasında Erzincanlı mili sporcular; Bengisu Erçetin - Nazlıcan İnci, çift kadınlarda bronz madalya aldı.
Bengisu Erçetin - Nazlıcan İnci'nin çift kadınlarda kazandıkları bronz madalya Türkiye'nin çiftlerde ilk Avrupa şampiyonası madalyası olarak tarihe geçti. - ERZİNCAN