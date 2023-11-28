Erzincanlı badmintoncular Türkiye Şampiyonasında başarı elde etti

Erzincanlı badmintoncular, Bursa'da düzenlenen 13 yaş altı Türkiye Şampiyonasında iki şampiyonluk ve bir ikincilik elde etti. Telekom Spor kulübü ise kulüp puanlamasında Türkiye ikincisi oldu.

Erzincanlı badmintoncular Bursa'da düzenlenen 13 yaş altı Türkiye Şampiyonasında iki şampiyonluk birde ikincilik aldı.

Bursa'da 23-27 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan 13 yaş altı Türkiye Şampiyonasına 50 ilden toplam 870 sporcu, 291 kulüp katıldı. 5 gün süren müsabakalar sonucu Erzincanlı sporcular 5 kategoride oynanan badminton branşının 3 kategorisinde final oynayıp ikisinde şampiyon birinde de Türkiye ikincisi oldu. Kulüp puanlamasında ise Telekom Spor kulübü Türkiye ikincisi oldu.

Alınan sonuçlar;

Tek erkekler kategorisinde: Kağan Erçetin Türkiye Şampiyonu.

Tek bayanlar kategorisinde: Hazal Bengisu Keskin Türkiye ikincisi

Karışık çiftler kategorisinde: Kağan Erçetin/ Hazal Bengisu Keskin Türkiye Şampiyonu

Yarışmayla ilgili bilgi veren Antrenör Murad Sönmez, "Şükürler olsun istediğimiz dereceleri alarak hedefimize ulaştık. Yaşı daha küçük olan sporcularımızı da bu yarışmada tecrübe kazandırmak için götürmüştük, onlarda güzel maçlar çıkardılar. Gelecekte uluslararası başarılar getirecek çocukları tespit ederek bir planlama yapıp o doğrultuda çalışacağız. Bu çalışmalarda bize desteklerini esirgemeyen Erzincan Valiliğimize, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğümüze, sporcularımızın kulüpleri olan Erzincan İl Özel İdaresi Spor Kulübüne ve Erzincan Telekom Spor Kulübüne çok teşekkür ederim" dedi. - ERZİNCAN