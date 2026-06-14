Haberler

Erzincan ve Kars'ta A Milli Futbol Takımı'nın maçı dev ekranlardan izlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan ve Kars'ta vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynadığı maçı dev ekranlardan takip etti. Etkinliklerde çorba ve simit ikram edilirken, vatandaşlar heyecan dolu anlar yaşadı.

Erzincan ve Kars'ta vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı maçı dev ekranlardan izledi.

Erzincanlılar, maçı izlemek için erken saatlerde Dörtyol Meydanı'na geldi.

Milli takım formalarını giyen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla karşılaşmayı heyecanla takip etti.

Etkinlikte, vatandaşlara çorba ve simit ikram edildi.

Maçı, Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman da izledi.

Kars

Kars'ta da A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçı için mesire alanına dev ekran kuruldu.

Vatandaşlar, Susuz Belediyesi tarafından ilçedeki mesire alanında kurulan dev ekrandan maçı izledi.

Belediye görevlileri etkinliğe katılanlara çorba dağıttı.

Müsabakayı izleyen vatandaşlar, heyecan dolu anlar yaşadı.

Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, AA muhabirine, olumsuz hava koşullarına rağmen vatandaşların maçı izlemek için alana geldiğini belirterek, "Uzun zaman sonra Dünya Kupası'na katıldık, vatandaşlarla birlikte ilk maçı izledik. 'Çorba bizden sandalyeni al gel.' dedik." dedi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir
A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'na kötü başladı

Dünya Kupası'na kötü başladık! Millilere ilk maçta büyük şok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Takım kampında sigara iddiası! Görüntüler tartışma yarattı

A Milli Takım'da neler oluyor? Eğer doğruysa yer yerinden oynar
ABD ordusuna ait savaş uçağı düştü

ABD ordusuna ait savaş uçağı düştü
Hindistan'da askeri nakliye uçağı düştü: 5 ölü

Askeri nakliye uçağı düştü: 5 asker öldü
Yılmaz Erdoğan'ın oğlu Rodin delikanlı oldu! İşte son hali

Minik rodin delikanlı oldu! İşte son hali
Özel harekat evi ablukaya aldı, yakalanınca 'Çalsaydınız açardım' dedi

Özel harekat evi ablukaya aldı, yakalanınca verdiği tepki olay oldu
En güvendiğimiz yerden kırıldık! A Milli Takım'ın savunmasında kırmızı alarm

Kırmızı alarm! Başımız gelecek maçta da epey ağrıyabilir
ABD ile imzalanacak anlaşma İran'ı karıştırdı! Arakçi ve Kalibaf'a büyük şok

Bunu kimse beklemiyordu! Anlaşmayı duyunca yüzlerce kişi sokağa indi