Erzincan haber! Erzincan'da 'Dumanlı MTB Cup/XCO Dağ Bisikleti Yarışları' düzenlendi

Dumanlı MTB Cup XCO Dağ Bisikleti Yarışları, Erzincan'da yapıldı.

Erzincan Valiliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Refahiye Belediyesi iş birliğinde Dumanlı Tabiat Parkı'nda düzenlenen organizasyonda, 81 ilden 100 sporcu pedal çevirdi.

Elit erkeklerde 6, yıldızlarda 3 tur şeklinde düzenlenen organizasyonda, sporcular 3,5 kilometrelik parkurda dereceye girmek için ter döktü.

Kocaman: "Doğayı bozmadan yapmış olduğumuz doğal tek parkur"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Bölge Temsilcisi Mustafa Kocaman, Dumanlı yarışının 2022 yılında federasyon tarafından faaliyet takvimine alındığı söyledi.

Dumanlı'da önemli bir çalışma yaptıklarını belirten Kocaman, şöyle konuştu:

"Burayı özel kılan ise doğayı bozmadan yapmış olduğumuz tek parkur. Böyle bir özellik sağlıyor. Hiçbir şekilde iş makinesi girmeden, tamamen doğal ortamda hazırlanan bir parkur. Dumanlı'nın bu zemine müsait bir doğallığı var. 30 spor kulübü ülkenin çeşitli yerlerinden profesyonel sporcuları ile geldiler. Dün antrenman yaptık. Bugün ise yarışmaları gerçekleştirdik. Gerçekten çok güzel bir ortam var. Bundan sonra da burayı boş bırakmama düşüncesindeyiz. 2023 yılı içerisinde 2 etaplı uluslararası bir yarışımız olacak. Yaklaşık 10 ülkeyi davet etmeyi planlıyoruz. Bu yarışlar da onun bir ön hazırlığı oldu."

Milli takım sporcusu Abdurrahim İnal da yarışta birinci geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Öncelikle parkur ve doğa çok güzeldi. İnişler ve tırmanışlar çok güzeldi. Sadece rakım yüksek olduğu için bu bizim ciğerlerimizi biraz zorladı. Bugün 23 yaş altı kategorisinde birinci oldum. Organizasyonu yapanların ellerine sağlık." ifadelerini kullandı.

Yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle:

Elit erkekler:

1- İbrahim Gülmez (Kahramanmaraş)

2- Cesur Atak (Haliç)

3- Alper Engin (Erzincan)

Kadınlar:

1- Nehir Beyazpınar ( Sinop )

2- Selcan Bahar Karabal (Ankara)

3- Ebrar Kangal (Kahramanmaraş)

Master 35 erkekler :

1- Mehmet Can Balcı (Haliç)

2- Levent İpek (Erzincan)

Master 45 erkekler:

1 - Mehmet Bozdemir (Kocaeli)

2- Murat Karaca ( Sinop )

3- Ahmet Adem Oğuz (Adıyaman)

23 yaş altı erkekler

1- Abdurrahim İnal (Birissa Spor Kulübü)

2 - Fuat Yıldız (Sinop )

3 -Yiğit Efe Gürol (Sinop)

Genç erkekler:

1- Arda Topal (Birissa Spor Kulübü)

2- Ayberk Güngör (Çaykur Rize Spor Kulübü)

3- Malik Berat Karadeniz (Birissa Spor Kulübü)

Yıldız A erkekler:

1- Nafiz Ege Karagül (Sinop)

2- Samet Baştatar (Kahramanmaraş)

3- Abudullah Ünal (Torku Şeker Kulübü)

Yıldız B erkekler:

1 - Harun Kahveci (Kahramanmaraş)

2 -Mehmet Emin Cansarı (Kahramanmaraş)

3 - Arda Aytekin (Kahramanmaraş)