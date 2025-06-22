Erzincan'da Dünya Kaykay İniş Şampiyonası Coşkusu!

Erzincan'da Dünya Kaykay İniş Şampiyonası Coşkusu!
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Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, 21 farklı ülkeden katılan sporcuların ağırlandığı adrenalin dolu anlarla gerçekleşti. 3,2 kilometrelik zorlu parkurda yarışan sporcular, hız ve becerilerini sergileyerek sporseverlere görsel bir şölen sundu.

Erzincan Valiliği koordinasyonunda Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, adrenalin dolu anlara sahne oldu. Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı şampiyona, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in geri sayımıyla start aldı.

Dünya Kayak İniş Şampiyonasında toplam 3,2 kilometrelik parkurda gerçekleşen yarışlar, Ergan Dağı'nın dik, teknik ve zorlu yapısıyla sporculara gerçek bir sınav yaşattı. Yarış sırasında saatte 120 kilometre hıza ulaşan sporcular, rakiplerine karşı mücadele etti.

Şampiyonanın bu ayağına 21 farklı ülkeden 3'ü kadın olmak üzere toplam 50 sporcu katıldı. Dünya Kaykay İniş Şampiyonası kurucusu Selim Kemahlı, ilk ayağını geçen hafta Avusturya'da gerçekleştirdikleri şampiyonanın ikinci etabının Erzincan'da yapıldığını belirterek, "Bu parkur dünya turundaki en zorlu parkurlardan biri. Hem çok dik, çok hızlı hem de teknik açıdan çok zengin. Avustralya'dan Yeni Zelanda'ya, Kolombiya'dan Arjantin'e kadar dünyanın dört bir yanından sporcular burada yarışıyor" dedi.

Avusturya'dan gelen ve 2024 Dünya Şampiyonu olan Henry Clark, Erzincan'a ikinci kez geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Ergan Dağı parkuru dünya turundaki en zorlu, en hızlı ve en teknik parkur. Her geldiğimizde daha büyük bir zevk alıyoruz. Erzincan halkı çok misafirperver. Burada olmaktan mutluyuz."

Fransa adına yarışan Adrian Peynel ise Ergan Dağı'nın kendisi için favori bir pist olduğunu vurguladı.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, parkurun uluslararası standartların ötesinde olduğunu belirterek, "Kaykay Federasyonu bu pisti çok beğendi. Uluslararası alanda 5 bölgede bu organizasyon yapılıyor ama eğim açısından dünyadaki en uygun pistlerden biri Ergan Dağı" diye konuştu.

Dünya genelinden gelen sporcular ve Erzincanlılar Ergan Dağı'nın doğası eşliğinde unutulmaz bir yarış deneyim yaşadı. Etkinlik, hem Erzincan'ın tanıtımına büyük katkı sağladı hem de ekstrem sporlar tutkunlarına görsel bir şölen sundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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