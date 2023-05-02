Erzincan ASKF Başkanı Turan güven tazeledi

Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) 15. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Emin Turan yeniden başkanlığa seçildi.

Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun 15. Olağan Genel Kurulu Yıldırım Akbulut Spor Salonunda yapıldı. Erzincan'da faaliyet gösteren 38 kulübün delegelerinin katıldığı seçimde, mevcut başkan Emin Turan güvem tazeledi.

Divan Başkanlığına Mehmet Parmaksızoğlu'nun seçilmesiyle başlayan kongrede yönetim ve denetim kurulunun raporlarının okunup oylanmasının ardından konuşmalara geçildi.

Salondaki delegelere yönelik bir teşekkür konuşması yapan Emin Turan, yeniden ASKF başkanı seçildiğinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, oy kullanan tüm delegelere teşekkür etti. Turan, görev süreci boyunca yaptığı çalışmalardan bahsederek şu ifadelerde bulundu;

"2021-2023 Futbol Sezonlarında 1. Amatör Kümeye katılan kulüp sayılarında artış sağlanarak aktif kulüp sayısı 19'a çıkarılmıştır.

Daha önceki sezonlarda çok az katılım olan U-14 -15-16-17-18 Gençler Ligleri kurulumu en az 8 takımın katılımlarıyla kulüplerimizin alt yapılarındaki sporcularına daha fazla maç yapma imkanı sağlandı. Bunların yanı sıra ilk kez olmak üzere 10/11 ve 12/13 yaş guruplarına yaz aylarında ışıklandırılmış sahalarımızda futbol şenlikleri düzenlenmiştir.

İlimizin seçilmiş ve atanmış bürokratları ile çok uzun yıllar sonra çok yüksek katılımlı toplantılar yapılmış, katılımcıların görüş, istek, talep ve önerilerinin yüz yüze anlatılması sağlanmış ve akabinde sorun ve talepler en kısa zamanda aracısız sonuçlandırılmış ve çözüme ulaştırılmıştır. Bu çerçevede ilk kez olmak üzere 2022 yılında 240 bin TL tutarında nakdi yardım alınmış olup, tüm kategorilere katılım sağlayan kulüplerimizin hesaplarına aktarım sağlanmıştır.

Sezonlar itibari ile tüm karşılaşmalar yönetim kurulumuzca yakından takip edilmiş, hiçbir kulübümüz bir başına bırakılmamıştır.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Erzincan Belediye Başkanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde Ülkü Spor Futbol Sahası yeniden inşa edilerek, soyunma odalarının da yer aldığı bölümde ASKF hizmet bürosu tarafımıza tahsis edilmesi sağlanmış olup, faaliyetlerimizi burada devam ettirmekteyiz.

Tüm yaş kategorilerinde oluşturulan liglerimize hayatını kaybetmiş spor adamları Gürbüz Çobanoğlu, Selahattin Aksaray, Veysel Mallı ve Eyüp Şenol Civit'in isimleri verilerek, vefa örneği gösterilmiştir"

Yapılan seçime spor kulüplerinin temsilcileri ve delegeler katıldı. - ERZİNCAN