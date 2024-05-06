Erva Spor Kulübü Mini Voleybol İl Birinciliği'nde yarı finale yükseldi

Mini Voleybol il birinciliği müsabakalarında başarılı olan Erva Spor Kulübü Voleybol takımı ilk dört takım arasına girerek yarı finale katılmaya hak kazandı.

Geçtiğimiz hafta sonu başlayan 13 takımın mücadele ettiği Mini Voleybol İl Birinciliği müsabakalarında başarısıyla göz dolduran Erva Spor Kulübü Voleybol takımı ilk dört takım arasına girerek büyük bir başarıya imza attı. Talas Spor Salonunda yapılan müsabakaları yakından takip eden Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Fabrika Voleybol projesiyle ilimizin alt yapısına birçok sporcu kazandırıldı. Daha sonrasında Erva Spor Kulübü bünyesinde antrenmanlarını sürdüren sporcularımız resmi olarak çıktıkları müsabakada da başarısıyla göz doldurarak şampiyonluğa adım adım ilerliyor. Bu sonuçlarda gösteriyor ki Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'in Erva Spor Okulları projesi başarıdan başarıya ulaşıyor. İnanıyorum bu proje daha birçok çocuğumuzu ve gencimizi sahalarda şampiyonluklara imza atan sporcular olarak gösterecek. Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'e spora ve sporcuya vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ