Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'un kendi gelir kaynaklarına kavuşması, olmazsa olmazdır

TRABZONSPOR'da gerçekleştirilen 60'ıncı Olağan Genel Kurulu'nda kulübün güncel net borcu, 5 milyar 179 milyon 393 TL olarak açıklandı. Başkan Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor'un şu anda aylık olarak 6 milyon, yıllık da 70 milyon euro civarında bir açığı söz konusu. Trabzonspor'un bu bütçelerle mücadele edebilmesi için bir an önce kendi gelir kaynaklarına kavuşacak hale gelmesi gerekiyor. Bu şarttır bu olmazsa olmazdır, bana bu konuda güvenin. Derdimiz sıkıntımız, bunu bu kadar konuşmamızın ana sebebi budur" dedi.

Trabzonspor'un 60'ıncı Olağan Genel Kurul'u, Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel Kurul'a; yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan katıldı. Divan Başkanlık Kurulunun faaliyet raporunun okunmasının ardından İsmet Keskin Denetim Kurulu Raporu hakkında bilgi verdi. Keskin, bordo-mavili kulübün net borcunun 31 Mart 2026 itibarıyla 5 milyar 179 milyon 393 Türk Lirası olduğunu açıkladı. Kulüpte görev yapmış olanlar ve hayatını kaybedenler için hazırlanan slayt gösterisinin izlenmesinin ardından yeni ve eski üyelere plaketleri takdim edildi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GENÇ: YENİ TESİS İÇİN FİKİR BİRLİĞİNE VARILDI

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, genel kurulda yaptığı konuşmasında, yeni havalimanı projesi kapsamında çalışmalara başlanacağını hatırlatarak, bordo mavili kulübe yeni bir tesis alanı kazandırılacağını açıkladı. Trabzonspor tesislerinin Yıldızlı'ya taşınması konusunda fikir birliğine varıldığını duyuran Genç, "Ben belediye başkanı olarak şunu açıkça söylüyorum: Trabzonspor'un emrindeyim. Bu şehirde Trabzonspor'umuzla birlikte bir değer üretiliyorsa, bir marka değeri oluşturuluyorsa, bizim atacağımız adımlar ve yapacağımız çalışmalar kulübümüz için bir lütuf değil, bir görevdir. Bugüne kadar bu anlayışla hareket ettim, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN DOĞAN: İNŞALLAH LİGİ İKİNCİ SIRADA BİTİRMİŞ OLURUZ

Olağan Divan Kurulu toplantısında konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, "Bu dönem sayın Fatih Tekke ve teknik ekibini, çok kıymetli oyuncularımızı tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. Gerçekten çok kısıtlı bütçelerle yarıştığımız rakiplerin onda biri bütçelerle bence yapılanmamızın ilk yılında çok değerli bir başarı gösterdiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu takımın kurulmasında emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Şu anda takımımız için Avrupa garanti oldu. Önümüzdeki maçların inşallah hepsini kazanır ve ligi ikinci sırada bitirmiş oluruz. Trabzonluların, Trabzonspor'un bizlerin tek hedefi var elbette, şampiyonluk. Bunu anlıyoruz. Şampiyonluk dışında herhangi bir sonucun dahi bizi tatmin etmediğini ben de dahil olmak üzere biliyorum. Ama bu yapılanmamızın ilk yılı. Biz kendimize başka bir yol belirlemek durumundaydık. Bu yolun ilk yılı buydu. Bizim bu takımlarla, bu bütçelerle mücadele etmemiz mümkün değildi. Trabzonspor'un kendi yolunu çizmesi gerekiyordu. Trabzonspor'un kendi yolunu çizmesi konusunda kararını ve ısrarını devam ettiriyor. Sayın Fatih Tekke ve ekibi de bu yolda sağ olsunlar, bu kadar genç oyuncuyla mücadele etmek herkesin harcı değil, bu cesareti gösterdiler, bu çok önemliydi. Dolayısıyla hepimize zevk veren, mutlu eden birtakım oluşturdular. İnşallah önümüzdeki 3 maçı alırız ve ligi de 2'nici sırada bitiririz" diye konuştu.

'BİZİM BÜTÜN PARÇALARIMIZIN BİR ARADA OLMASI GEREKİYOR'

Başkan Doğan, yeni sezon kombine satışlarına ilişkin, "Şehrimizin ekonomik durumunu hepimiz biliyoruz. Şartlar zor, ekonomi zor. Bunların hepsini biliyor, kabul ediyor ve saygıyla karşılıyorum. Ama şehrimizde çok değerli iş adamları, çok önemli şirketler de var. Herkesin desteğini bekliyorum. Geldiğim günden beri söylüyorum, bu tek başıma benim veya başka birinin veya başka bir yönetimin başarabileceği bir iş değil. Bizim bütün parçalarımızın bir arada olması gerekiyor. Bu çok önemli. Çünkü artık eskisi gibi değil. Bizim son şampiyonluk sezonumuzda bir altımızdaki takımla aramızdaki fark 5-6 milyon euro civarındaydı. Şu anda biz yine 35 milyonlardayız ama rakiplerimiz 200-250 milyon seviyelerine geldiler. Bizim bu mücadeleyi sürdürebilmemiz için hep beraber olmak durumundayız. Başka bir alternatifi yok. Bundan herkes emin olsun. Ben buradan yeni sezon kombinelerimizi taraftarlarımızdan ricamızdır, lütfen herkes alsın. Bu genç takımın sayın Fatih Tekke'nin yanında olunsun. Bu mücadeleyi beraber vermek durumundayız" şeklinde konuştu.

'YILLIK 70 MİLYON EURO CİVARINDA BİR AÇIĞIMIZ SÖZ KONUSU'

Trabzonspor'un 5 milyar civarında bir borcu olduğunu hatırlatan Doğan, "5 milyar civarında bir borcumuz var. Trabzonspor'un şu anda aylık olarak 6 milyon, yıllık da 70 milyon euro civarında bir açığı söz konusu. Üzerine basarak söylüyorum yıllık 70 milyon euro civarında bir açığımız söz konusu. Mevcut borcu ödeyeceksin, mevcut borcun yüzde yüzleri geçen faizlerini ödeyeceksin bir yandan da bu bütçeyle yarışmaya çalışacaksın. Bu gerçekten çok zor. Bu konuda hiç mütevazı olmayacağım. Biz geldiğimiz zaman borcumuz yine 5 milyar seviyelerindeydi. Rakiplerimiz de 6 milyar, 6,5 milyar. Herkes eskiye dönük bu rakamlara dikkat etsin. Şu anda rakiplerimiz 27 milyar civarlarındayken biz burada duruyoruz. Bu başarı mıdır, daha iyisi yapılabilir miydi? Tabi ki, her şeyin daha iyisi yapılabilir tabi ki bizim de eksiğimiz var. Ama biz elimizden gelen tüm gayreti son noktasına kadar kullanıyoruz. Bunu büyük bir gönül rahatlığı ile söyleyebilirim. Yapılabilecek olan her şeyi hiç altına arkasına bakmadan yapıyoruz. Çok net söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

'KARTAL PROJESİNİN PROSEDÜRLERİ TAMAMLANMIŞTIR'

Başkan Doğan kulübün sona gelen projelerine ilişkin de bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Bu borç nasıl kontrol altına alınacak ya da nasıl bitirilecek? Sona gelen projeler hakkında; birincisi Kartal. İki hafta önce askı süreçleri de tamamlandı. Önümüzdeki hafta içerisinde inşallah Emlak Konut'la ihale konusunda anlaşıp buradan gelen karın da ne olduğunu değerli Trabzonsporlularla da paylaşacağız. Yani imar süreçlerinin tamamı tamamlandı, askı süreçleri de bitti. Yani iş sona geldi. Artık bundan sonra Emlak Konutla beraber Trabzonspor buradan kiralık anlamında ne gelir sağlayacak hep beraber açıklayacağız. Kartal Projesinin fiili olarak tüm prosedürleri tamamlanmıştır."

'TESİSLER ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞTUR'

Başkan Doğan Trabzonspor Tesisleri ile ilgili bilgiler paylaşarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İkinci konumuz, Trabzonspor Tesisleri. Trabzonspor Tesisleri yaklaşık olarak tapumuz 21 bin 127 metrekare idi, yani Trabzonspor'un mülkü olan tapu. Biz geldikten sonra tesislerin yan tarafında toplamda 74 bin 444 metrekare olan araziyi 30 yıllığına üst haklarının tamamını da alarak Trabzonspor'a kazandırmıştık. Biz şimdi toplamda 21 bin 127 metrekare artı 74 bin 444 metrekarenin istimlakiyle alakalı Ulaştırma Bakanlığımız ile görüşüyoruz. Sayın Ulaştırma Bakanımız sağ olsun. Burada ilk şartı sayın Ahmet Metin Genç'in de bahsettiği gibi burada bir proje olacaksa olacak ama kimse Trabzonspor'un hiçbir yerine dokunmayacak. Sağ olsun herkes bunun üzerinde büyük bir hassasiyetle çalıştı. Herkes bütün siyasilerimiz, milletvekillerimiz, herkes bu konuda büyük bir destek oldu. Fakat geldiğimiz noktada havalimanının büyüme yönü. Günlük inmesi planlanan uçak sayısı 400 olarak planlanıyor, biz ortada kalıyoruz ve etrafımız tam ortada kalan bir arazi ve dört tarafımız duvarlarla çevrilmiş yarı açık hapishane gibi bir yer haline geliyor, bu işin gerçeği bu. Gelinen son noktada şurada anlaştık, burada yapılacak olan çalışmalar, sağlık açısından, oyuncuların rahatı açısından. Günlük yaklaşık 2 bin kamyonun nakliyesi söz konusu. Tabi burada rahat ve huzur içinde çalışmak teknik olarak mümkün değil. Bunun yanında Mehmet Ali Yılmaz'ın verdiği tesisler çok önemli. Ancak bunlar ömrünü doldurdu. Biz tesisleri şu anda belli yamalar yaparak devam etmeye çalışıyoruz. Ama Trabzonspor Avrupa çapında tesisleri hak ediyor. Sonuç olarak biz Ulaştırma Bakanlığımız ile işi istimlak anlamında belli noktaya getirdik. Ama bunları yaparken tüm siyasilerimiz, büyükşehir belediye başkanımız ve bakanımız Trabzonspor'un çıkarlarını korunması için bizler de onlar da ellerinden gelen ne varsa kullandık. Geldiğimiz noktada 5 milyar civarında bir borcumuz var. Ama bundan daha büyük bir istimlak rakamına Trabzonspor Tesislerimizi istimlak ettirecek son aşamaya doğru gidiyoruz. Buradan gelecek parayla da ki bu parayı dışarda harcamak gibi değil, Trabzonspor'un vergi, SSK ve diğer borçlarını bitirmek amacımız var. Biz gelir bulmaya devam edeceğiz. Ama artık Trabzonspor'un önümüzdeki günlerde bu istimlak tamamlandıktan sonra borç konusu da ortada kalmamış olacak inşallah"

CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR

Akyazı'da 50 bin metrekare arazi talebinde bulunduklarını dile getiren Başkan Ertuğrul Doğan, "Sayın Cumhurbaşkanımız bize Trabzon'da çok önemli bir arazi verdi. Ama biz yeni bir arazi talebinde daha bulunduk. Yıldızlı'da yaklaşık 50 dönüm (50 bin metrekare) tam bizim projemizi uygulayabileceğimiz bir alan. Buranın da tahsis işlemleri şu an itibariyle başlamıştır İnşallah yakın zamanda değerli Trabzonlu siyasilerimizle çalışarak diğer aldığımız arazilerin tamamında olduğu gibi bu araziyi de Trabzonspor'a katacağız ve sıfırdan Trabzonspor'umuza yakışır sıfırdan Avrupa'nın en modern tesislerinden bir tanesini inşa edeceğiz" diye konuştu.

'AVM PROJESİNİN FİNANS TARAFI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'

Başkan Doğan, stadyumda yapılması planlanan AVM konusunda da bilgi vererek, "Geldiğimiz günden beri Trabzonspor'un gerçeği şu, Trabzonspor'un şu anda bir sabit geliri yok. Dolayısıyla şu andaki piyasanın sponsor gelirlerini alt alta koyduğumuz zaman Trabzonspor'un çok ciddi 70 milyon Euro'yu bulan bir açığı var. Bu açığın kapatılabilmesi için Trabzonspor'un kira gelirlerine ihtiyacı var. Biz konuştuğumuz hiçbir araziyi alıp satmak niyetinde değiliz. Zaten genel kurula taşıdığımız planlamayı da kiralama üzerine yapmıştık, sizlerden de onayı kiralama üzerine almıştık. Kartal'da sona geliniyor. Karşılıklı bir pazarlık devam ediyor Emlak Konut'la. İkinci olarak da stadyumun yan tarafında aldığımız arazilerin gelir getirici proje olarak değerlendirilmesi için bir proje hazırladık. Bizim Trabzonspor'a, şehrimize ne katabilirsek onu katmak amacımız. Trabzonlu siyasilerimizin de belediye başkanlarımızın da hepsinin ortak niyeti Trabzonspor'un iyiliği orda da bir tereddüt yok. Biz şu anda AVM Projesinin finans tarafı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki süreçlerde sayın belediye başkanımız ve milletvekillerimizle görüşeceğiz. Burada imarı nasıl alacağız? Biz tabi ki dolgu arazi üzerinde imar almanın zorluklarını biliyoruz ama daha önce bunlar Trabzonspor için yapıldı. Biz yine böyle bir projenin Trabzonspor için yapılmasını rica edeceğiz. Bunu söylerken şehrimizi bir sıkıntıya sokmadan, talep ediyor, istiyoruz. Herkesin ortak düşüncesi aslında aynıdır. Önümüzdeki günlerde bununla alakalı müjdeli haberler vereceğimize inanıyorum" dedi.

'TRABZONSPOR'UN KENDİ GELİR KAYNAKLARINA KAVUŞACAK HALE GELMESİ GEREKİYOR'

Trabzonspor'un kendi gelir kaynaklarına kavuşmasının önemine vurgu yapan Doğan, "Trabzonspor'un bu bütçelerle mücadele edebilmesi için bir an önce kendi gelir kaynaklarına kavuşacak hale gelmesi gerekiyor. Bu şarttır bu olmazsa olmazdır, bana bu konuda güvenin. Derdimiz sıkıntımız, bunu bu kadar konuşmamızın ana sebebi budur. Başta sayın Cumhurbaşkanımız Trabzonspor'la alakalı, Trabzonspor'un faydasına gittiğimiz hiçbir yerde bizi geri çevirmedi. Kendisine teşekkürü bir borç bilirim. Sayın Abdulkadir Uraloğlu, bu süreçlerin yönetilmesinde her konuda her dakika ne zaman ararsak arayalım bizi davet etti, neler yapabiliriz konusunda hep dertlendi. Sayın Murat Kurum'a çok teşekkür ederim. Kendisi Trabzonsporlu değil ama Trabzonspor sempatisi üst düzeyde. Sağ olsun bize her konuda, her dakika süreçlerin olumlu sonuçlanması için destek verdi ve olumlu sonuçlandı. Sayın Ahmet Metin Genç de hayatını Trabzonspor'la yaşayan bir belediye başkanımız. O da her süreçte çok çalışıyor. Buradan kendisine de teşekkürü borç bilirim. Her partiden milletvekillerimiz de destek oluyor, sağ olsunlar. Bizim tek derdimiz Trabzonspor'umuz" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı