Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Cezayı hak ettik

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe ile oynadıkları maçta yaşananlardan dolayı cezayı hak ettiklerini söyledi. Başkan Doğan ayrıca sahaya giren taraftarın etkisiz hale getirilmesine rağmen saldırıya uğradığını belirterek, "Yerde yatan adamın kafasına vurmak delikanlılığa da adamlığa da sığmaz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe arasında Trabzon'da oynanan maçında yaşanan olaylar ve eleştirilerle ilgili olarak Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu tarafından toplantı düzenlendi. Divan Başkanı Mahmut Ören'in organize ettiği toplantıya Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu üyeleri, Trabzon milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Mahmut Ören: "Tahrikler bu olayın yaşanmasında belirleyici olmuştur"

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, şampiyonluk yarışı içinde bulunan iki takımın başkanlarının yapmış olduğu açıklamaların ortamı gerdiğini belirterek, "Halil Umut Meler'in yanlı tutumu yaşananların tuzu-biberi olmuştur. Sahaya girenleri hoş görüyle yaklaşmamız mümkün değildir. Rakip takım oyuncularının tahrikleri bu sürecin yaşanmasında belirleyici olmuştur. Trabzon'a karşı karalama kampanyasını hoşgörüyle karşılamamız mümkün değildir. Trabzonspor iki yıl önce tüm dünya tarafından takdir edilen bir şampiyonluk kutlamalarına sahne olmuştur" dedi.

Ertuğrul Doğan: "İstemediğimiz bir olay yaşandı"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor taraftarı hakkında konuşanların bunun hesabını vereceğini ifade ederek, "Trabzonspor'un hakları VAR'da oturan eski hakem tarafından açık bir şekilde çalınmaya kalkmıştı. Bir maçın sonucu bir takımdan alınıp diğer takıma verilmesi için adam elinden geleni yapmaya çalışmıştı. Ama bundan sonra Türkiye'de hakemlik yapamayacağını söylemiştik, hakemlik de yapamıyor. Trabzonspor'la uğraşan her hakemin, hakkımızı yiyen her hakemin bunu gözümüzün içine bakarak VAR'ın karşısında bu işleri yapan herkesin sonu aynı şekilde olacaktır. Bunu buradan tekrar söylüyorum; Trabzonspor camiası içeride belki biraz birbirimizi yiyebiliriz ama dışarıya çıktığımız zaman her zaman tek yumruk halindedir. Siyasetçisinden, iş insanına, sanayicisinden tüccarına her Trabzonlu Trabzonspor'un haklarını sonuna kadar savunmak için her şeyi yapacaktır, bunun asla unutulmaması lazım. İlk maçta yapılan haksızlıklar açık açık konuşuyorum, iki takım üzerinde kurulan bir lig, iki takım üzerinden oynanan bir oyun, iki takımın mücadelesinin Anadolu takımlarına yansıması, Anadolu takımlarından hunharca hesap sorulur gibi haklarının gasp edilmesi, bütün sezon boyunca. Trabzonspor her zaman Anadolu'nun en büyük savunucusu olmuştur, Anadolu'nun abisidir. Bu şehrin taraftarları, gençleri de futboldan ciddi olarak anlamaktadır ve sahada neyin ne olduğunu görmüştür" ifadelerini kullandı.

"Seyircimiz sahanın içerisine müdahil olmaması gerekiyordu"

Ali Koç'a yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür eden Doğan, "Ali Bey beni maçtan önce de aradı, durum hakkında bilgi aldı, konuştuk. Biz Fenerbahçeli yöneticilerle konuştuk, onların bizi Kadıköy'de misafir ettikleri gibi Trabzon'un misafirperverliğini göstermek için kendileri ile görüştük. Hatta Ali Bey örnek verdi 'Ben oğlumu Ertuğrul'a emanet ettim' dedi. Doğru söyledi. Trabzon'a oğlunu gönderdiği zaman benim kendi çalışanlarım tarafından oğlu ile Trabzon'da ilgilenildi. Gezdirildi, Atatürk Köşkü, Ayasofya gezdirildi, gayet de güzel yaptı beni aramakla. Bunu da üzerine basarak söylüyorum, bunun böyle olması lazım. Yarın benim de oğlum Galatasaray maçına gideceği zaman ben Dursun başkanı arayabilirim veya Beşiktaş maçına gideceği zaman Hasan başkanı arayabilirim veya onlar beni arayabilir. Bunlar futbolun güzellikleri, bunlar insanlığın akışı içinde olan şeyler" şeklinde konuştu.

"Trabzonspor cezayı hak etmiştir"

Sahaya giren taraftarın etkisiz hale getirilmesine rağmen saldırıya uğradığını sözlerine ekleyen Doğan, "Geldiğimiz günden beri adalet diyoruz o zaman kendi içimize de bakacağız, kendi doğrularımızı da gözden geçireceğiz. Sahada ne olursa olsun seyircimiz davasında ne kadar haklı olursa olsun ki haklıdır, hiçbir şekilde sahanın içerisine müdahil olmaması gerekiyordu. Sahada bunların yapılması Trabzonspor yönetim kurulu tarafından da kabul edilmemektedir, Trabzon camiası da bunu kabul etmemektedir. Biz haklarımızı savunacak güce sahibiz. Trabzonspor yönetimi, Trabzonspor'un haklarını her şekilde her yerde savunur. Biz böyle yaparak haklı davamızda da haksız oluyoruz. Sahaya inmekle sahada bir şey yapmakla bir şey yapılıyorsa, inanın bunu da yaparız, kralını yaparız. Ama işler böyle yürümüyor, yıllardır da böyle yürümediğini gördük. Bu yaptığımız işlerin bize zarar vermekten başka bir getirisi yok.

Ben Trabzonspor Kulübü başkanı olarak şunu söylüyorum; Trabzonspor sahasında olan olaylardan dolayı cezayı hak etmiştir, ceza alması gerekmektedir, çok net söylüyorum. Ama adalet herkes için adaletli olacak. Sahaya giren yanlıştır, ama bugüne kadar Türkiye'de sahaya birçok yerde su atıldı, sahaya binlerce taraftarın girdiği yerler oldu, statların yakıldığı yerler oldu, polis arabaları yakıldı, ters çevrildi bunları unutmamak lazım. Ama Türkiye'de ilk defa bir şey oldu, bunu atlamamak lazım. Sahaya giren bir taraftar güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişken bir saldırıya uğradı. Bu yerde yatan adamın kafasına vurmak delikanlılığa da sığmaz adamlığa da sığmaz" ifadelerini kullandı.

"Sahada birinin başına bir şey gelseydi bunun hesabını nasıl verecektik?"

Her şeyin bir üslubu olduğunu ifade eden Başkan Doğan, "Bugüne kadar Trabzon ilk defa mı Trabzon'da mağlup oldu, ilk defa mı siz gelip Trabzon'da galip geldiniz veya başka bir şey mi oldu. Her şeyin bir adamı üslubu vardır. Bunu da özellikle belirtiyorum. Bazı Fenerbahçeli oyuncular da dikkatimi çekti, kendi arkadaşlarında görüntülerde var 'Yapma etme' diye uyarıyorlar. Örneğin sağ olsun Serdar Dursun. Biz bir şeyi söylüyoruz ama içerisinde doğru olan şeyi de söylemek lazım ki doğruluğumuz, inandırıcılığımız olsun. Adam çıktı, 4-5 defa görüntülerde var, emniyet kayıtlarında da var, kendi arkadaşlarını sakinleştirmeye çalıştı, bunları da söylemem lazım. Ama bunları söylerken sahada tahrik eden oyuncuyu da söylememiz lazım. Fenerbahçe'den de rica ediyoruz, onlar da kendi içlerinde bu işlerin nasıl yürüdüğünü, nasıl olduğunu biliyorlar. Bir yerde seyirciyi bu kadar tahrik ettikten sonra bunun Trabzon gibi bir yerde keşke olmasaydı üzerine basarak söylüyorum, yanlış olduğunu tekrarlayarak söylüyorum ama burada bu kadar bu işin üzerine gitmenin bir anlamı var mıydı? Yani o kutlamanızı soyunma odasında yapsanız tekrar ediyorum saha ortasında da yapmaya hakları vardı. Ama durum ortada herkes neyin ne olduğunun farkında. Teknik kadro da, oyuncular da farkında. Yani bu yapılamaz mıydı? Şunu düşünelim, bu sahada birinin başına bir şey gelseydi, bunun hesabını nasıl verecektik? Benim o sahaya giren taraftarımın kafasına vuruldu, Allah göstermesin bu arkadaşımızın başına bir şey gelseydi biz ne diyecektik ailesine? Yazık günah değil mi? Biz söylemlerimize hep dikkat etmeye çalışıyoruz. Bu işin geriliminin bir şekilde düşürülmesi lazım. Ben ne bir Fenerbahçeli kardeşimizin o da bir anne-babanın evladı başına bir şey gelmesini isterim ne bir Trabzonlunun başına bir şey gelmesini isterim. Biz yöneticiler dolayısıyla yaptığımız açıklamalarla konuşmalarımızla bunların hepsine dikkat etmemiz gerekiyor" açıklamasında bulundu.

"Trabzonspor camiası bu yapılanları asla unutmayacak"

Fenerbahçeli futbolculara saldıran taraftarların tutuklanmasının haberini aldıklarını ifade eden Ertuğrul Doğan, "Merak ediyorum Türkiye'nin neresinde hangi şehrinde bugüne kadar sahaya giren biri herhangi bir darp olayına karışmadığı halde tutuklanmıştır. Adalet diyorsunuz ya bunun neresinde adalet var. Kendi hatalarımızın da farkındayız, yapılanların da farkındayız. Biz kendi içimizdeki hataları düzeltmek için aramızda konuşacağız. Trabzonspor camiası bu yapılanları asla unutmayacak" şeklinde konuştu.

Toplantıda daha sonra Trabzon milletvekilleri Yavuz Aydın ve Yılmaz Büyükaydın söz aldı. - TRABZON