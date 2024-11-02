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Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Maçı İçin Taraftarları Desteklemeye Çağırdı

Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Maçı İçin Taraftarları Desteklemeye Çağırdı
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Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlara 90 dakika boyunca destek olmalarını istedi. Doğan, maçı kayıtsız şartsız desteklemenin önemli olduğunu vurguladı ve Ali Koç'u Trabzon'da misafir edeceğini belirtti.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, taraftar desteğiyle çıkış maçlarının Fenerbahçe karşılaşması olacağını belirterek, 90 dakika boyunca takıma ve Şenol Güneş'e destek verilmesini istedi.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlara çağrıda bulundu. Doğan, taraftarları stadyuma beklediklerini belirterek, "Taraftarlarımızı maça bekliyoruz. 90 dakika boyunca hiçbir şekilde sahaya müdahil olmadan takımlarını desteklemeleri gerekiyor. Bizim sahada futbolculara müdahale etmemiz değil, Trabzonspor'a destek olmamız önemli. 90 dakika boyunca takıma ve Şenol Güneş'e destek versinler. Fenerbahçe maçıyla yeni bir seriye başlayacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

"Ali Koç davetimize icabet edecek"

Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Trabzon'da misafir edeceklerini belirterek, " Ali Koç, davetimize icabet edecek. Trabzon misafirperverliğini her zaman gösteren bir şehirdir. Bu şehirde büyüdüm, son dört yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Gelen herkesi başımızın üstünde misafir ederiz ama misafir de misafirliğini bilmeli. Ali Koç ile birlikte yemek yiyeceğiz. Sahada en iyi olanın kazandığı, hakemlerin işin içine girmediği bir maç olsun. Genç hakem atanması MHK'nın takdiridir ve alınan kararlara saygı göstermek durumundayız. Biz, yarın takım olarak gereken mücadeleyi sergileyeceğiz. Oyuncularımız ve taraftarlarımız bu maçın öneminin farkında. 90 dakika sonunda kazanan Trabzonspor olacak ve yeni bir seriye başlayacağı," ifadelerini kullandı.

BaşkanDoğan ayrıca taraftarların tribünde kalmalarını, sahanın içinde herhangi bir müdahalede bulunmamalarını vurguladı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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