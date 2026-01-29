Haberler

Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu

Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü spor spikeri Ertem Şener, son zamanlarda zayıfladığı için hakkında çıkan ''hasta'' iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi ve sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı.

Ünlü spor spikeri ve program sunucusu Ertem Şener, son dönemde zayıflaması sonrası ortaya atılan "hasta olduğu" yönündeki iddialara açıklık getirdi.

"HASTA DEĞİLİM, AKSİNE ÇOK SAĞLIKLIYIM"

Ertem Şener, kontrollü şekilde kilo verdiğini ve bunu düzenli yürüyüşlerle gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Hasta değilim. Şükürler olsun ki çok da sağlıklıyım çünkü zayıfladım" dedi. Zayıflamanın bir sağlık sorunu olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Şener, kilolu olmanın daha büyük risk taşıdığına dikkat çekti.

Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu

YOĞUN TEMPOYU HATIRLATTI

Şener, hasta olması durumunda bu tempoya dayanmasının mümkün olmayacağını belirterek, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını yerinde takip ettiğini, hafta sonları ise Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarını sunduğunu hatırlattı. Ayrıca her gün YouTube kanalında yayınlara çıktığını ifade etti.

Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu

"TATLI YORGUNLUKLARIM VAR"

Açıklamasında yoğun tempoya rağmen iyi hissettiğini söyleyen Şener, "En az futbolcular kadar yoruluyorum ama bu tatlı yorgunluklar. Çok iyiyim, şükürler olsun" ifadelerini kullandı. İlgi ve sorular için takipçilerine teşekkür etti.

Ertem Şener sevenlerini korkutan görüntüsü için sessizliğini bozdu

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk askeri bölgeden çekildi mi? MSB kaynaklarından açıklama var

Türk askeri bölgeden çekildi mi? MSB kaynaklarından açıklama var
'Öğretmeni küçük yaştaki öğrencisini dudağından öptü' iddiası bambaşka çıktı

"Öğretmeni öğrencisini dudağından öptü" iddiası bambaşka çıktı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
İşte Bülent Ersoy'un 'Harcayacak yer arıyorum' dediği devasa serveti

İşte "Harcayacak yer arıyorum" dediği devasa serveti
Türk askeri bölgeden çekildi mi? MSB kaynaklarından açıklama var

Türk askeri bölgeden çekildi mi? MSB kaynaklarından açıklama var
Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece maçı açan herkes aynı şeyi gördü
3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor

3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor