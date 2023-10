Ertaç Özbir: Milli takımı en iyi yerlere taşımak istiyoruz

Milli futbolcu Ertaç Özbir, "Şu an buradayım. Futbol sürecim devam ettiği sürece milli takım armasını sonuna kadar taşımak istiyorum. Bu sancağı, bu bayrağı havada, göklerde tutmak istiyorum. En önemli hedefimiz milli takımı en iyi yerlere taşımak" dedi.

Ertaç Özbir, A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan maçının hazırlıklarına başlayacağı antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu dönemde kendisine şans geldiğini belirten Ertaç Özbir, "Son zamanlarda çok değerli kaleci arkadaşlarım çıktı. Zaman zaman performans düşüklükleri olabiliyor. Bu dönemde bana şans geldi. Montella geldikten sonra oyun sistemine yakın bir kaleci olduğum için benim için değerlendirmede bulundu. Kendisine teşekkür ediyorum. Onun sistemine ayak uydurabilirsek gerçekten önümüzdeki maçlarda çok güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ MİLLİ TAKIMI EN İYİ YERLERE TAŞIMAK"

Milli takımı en iyi yerlere taşımak istediklerini söyleyen Ertaç, "Milli takıma çağrıldığın takdirde hangi arma altında olursa olsun göğsünde Ay-Yıldızı taşıyorsan her zaman boynumuzun borcudur. Şöyle bir açıklama yapmıştım 'Genç arkadaşlarımın gitmesinden yanayım ama ihtiyaç olması halinde ben bu forma için her zaman varım' mesajını da vermiştim. Şu an buradayım. Futbol sürecim devam ettiği sürece milli takım armasını sonuna kadar taşımak istiyorum. Bu sancağı, bu bayrağı havada, göklerde tutmak istiyorum. En önemli hedefimiz milli takımı en iyi yerlere taşımak" ifadelerini kullandı.

"SON ZAMANLARDA BÖYLE BİR UMUDUM YOKTU"

Montella'nın gelmesiyle tekrar umutlandığını aktaran 33 yaşındaki kaleci, "Son zamanlarda aslında böyle bir umudum yoktu. Ama performansımdan dolayı, Adana Demirspor'dan sonra güzel bir yükseliş. Montella'nın da gelmesiyle içimde tekrar bir şeyler yeşermeye başladı. İnşallah hem hocamız hem de benim için hayırlı olur. İnşallah 2024 Almanya'ya hak ederek gideriz" dedi.

"TÜM TÜRKİYE BİLİYOR"

Montella'nın isteklerini yerine getirmeleri durumunda galibiyetler alacaklarını belirten Ertaç Özbir, "Hocamızın bir sistem hocası olduğunu tüm Türkiye biliyor. Geçiş hücumlarını çok iyi analiz edebilen, yapabilen bir hoca. Eğer onun isteklerini yerine getirebilirsek, bu maçlardan güzel bir oyun ve galibiyetlerle çıkacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"HIRVATİSTAN ÖNEMLİ İŞLER BAŞARDI"

Hırvatistan'ın önemli işler başardığına değinen Ertaç Özbir, "Hırvatistan son dönemde turnuvalara damga vuran bir ülke. Gerçekten önemli işler başardılar. Ama biz de milli duyguları hep beraber hissettirebildiğimizde neler başarabileceğimizi biliyoruz. Başaracağımıza ben yürekten inanıyorum. Güçlü bir rakip Hırvatistan ama bizde hocamızın taktiksel disiplinini, sistemini sahaya güzel bir şekilde yansıttığımız zaman bu işin altından kalkabileceğimizi düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

"MONTELLA HAVAYI DEĞİŞTİRİR"

Ertaç, İtalyan teknik adamın arkadaşlık ve takımdaşlığı yansıtacağını belirterek, "Montella kesinlikle havayı değiştirir. Hem bir hoca, hem de bizimle arkadaş gibi. Zaten yıllarda Avrupa'da boy göstermiş bir isim. Milan'da olsun Sevilla'da olsun. Özellikle Türkiye'ye geldikten sonra Adana Demirspor'da başardıkları. Gerçekten bizleri çok memnun edici diyalogları ve hocalığı vardı. Adana Demirspor'daki gösterdiği arkadaşlığı ve takımdaşlığı yansıtacağını düşünüyorum. Yeter ki biz bunu yürekten isteyelim. Biz bunu istersek başaramayacağımız hiçbir şey yok" açıklamasında bulundu.