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Ersin Düzen'den Acun Ilıcalı'ya canlı yayında tarihi ayar

Ersin Düzen'den Acun Ilıcalı'ya canlı yayında tarihi ayar
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Derbi sonrası gündem olan Jose Mourinho'nun "Maymun gibi zıplıyorlar" açıklaması hakkında Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, canlı yayında Ersin Düzen'e de "Niye bu sözler ırkçılıkla alakalı değil diyemedin?" şeklinde tepki gösterdi. Düzen ise Ilıcalı'ya "Misafirimizsiniz başımın üstünde yeriniz var ama benim burada ne söyleyeceğime hiç kimse karar veremez" şeklinde yanıt verdi. O anlar viral oldu

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve golsüz tamamlanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun açıklamaları büyük yankı uyandırdı. Mourinho'nun, "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" ifadeleri, Galatasaray tarafından ırkçı söylem olarak değerlendirilerek yargıya taşınmak istendi. Sarı-kırmızılı kulüp, savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ve UEFA ile FIFA'ya şikâyette bulunacağını duyurdu.

MOURİNHO'NUN AÇIKLAMASI OLAY OLDU

Derbi sonrası Jose Mourinho düzenlenen basın toplantısında, "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamalar sonrası Galatasaray ise, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında "ırkçı söylemleri nedeniyle" savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

CANLI YAYINA BAĞLANDI

Mourinho'nun açıklaması televizyon programlarında da tartışmaları beraberinde getirdi. TV 100 kanalında canlı yayına bağlanan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Portekizli teknik adamın açıklaması hakkında şu sözleri dile getirdi:

Çok beklediğimiz bir hareket! Fenerbahçe olarak yıllardır takip ettiğimiz Galatasaray yönetiminin herhalde kriz toplantısından çıkan gündem değiştirme kararı! Bu işin içine girince şunu anladım, söylenildiği kadar diyemeyeceğim... Bana hepsi anlatılmamış! UEFA'ya başvuracaklarmış, Türk evlatlarına nasıl söylenirmiş.. Eray Yazgan'ı dinlerken, gözlerimiz doldu. Maymunu siyahi bir insana söylersen, ırkçılıktır. Beyazlara söylersen, nasıl ırkçılık bu! Nasıl bir ırkçılık bu! 'Sincap gibi zıplama, maymun gibi zıplama' dediğimde, bu nasıl ırkçılık. İnsanlar sarı kart için zıplarken, bu grup beyaz ise... Jose Mourinho'nun orada söylediği şey insanların fazla zıplaması ve tepki göstermesi. O kulübe rengi ile ilgili bir konu değil bu. O kulübedekileri fiziksel olarak maymuna benzetmiyor.

Zıplıyorsunuz, maymunlar ormanda zıplar ya... 'Sarı kart için zıplıyorsunuz' diyor. 'Maymun gibi zıplama' dersem, ben de mi ırkçıyım! Kötü oynadınız anladık, hakemi eleştirdiniz anladık! Ne ara ırkçılığa geldiniz ya? Kimseyi aptal yerine koymayın! Irkçıların Allah belasını versin. Zaten biz ırkçı bir ülkede değiliz. Jose Mourinho da 'Maymun gibi zıplıyor' diyor. Bu bir benzetme, tasvir! Irkçılık ne alaka! Okan Hoca siyah mı, hayırdır?

TEPKİ GÖSTERDİ

Acun Ilıcalı ayrıca programda Ersin Düzen'e de şu sözlerle tepki gösterdi: "Niye bu sözler ırkçılıkla alakalı değil diyemedin? Niye işi yokuşa sürdün?"

ERSİN'DEN OLAY YANIT

Ersin Düzen ise Acun Ilıcalı'ya şu sözleri dile getirdi: Misafirimizsiniz başımın üstünde yeriniz var ama benim burada ne söyleyeceğime hiç kimse karar veremez.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Acun Ilıca'nın ağırlığı sizlerin terazi ayarını bozar Ersin Düzen..

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Haber Yorumlarıbaklavacı çeto :

helal sana ersin düzen.

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Haber Yorumlarımehmet istek:

nasıl çırpınıyorlar dı doğru adamın dedikleri öyle dokandın mı atacaksın kendini hç birşey yokken verilmedimi böyle zıplarlar, alıştırıldılar federasyon ve hakemler tarafından

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Haber YorumlarıFerhad Topbaş:

o kadar da değil artık her şeyi kontrol edecek herkese her istediğini söyleyeceksin o da olmadı herkesin ne konuşacağına da sen karar vereceksin tv8 mi orası bırak ne konuşacağına adam karar versin bende bir benzetme yapayım car car car konuşma

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Ersin boyundan büyük laf etmiş ne söyleyeceğine kimse karar veremezmiş hele patron söylesin bakalım:))))

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

Ah serbest piyasa ah yaktın bizi yakinda yikilacak ulkemiz boyle giderse bakalım yeni kurulacak ülkemizde hangi takımlar olacak gs nin yerine kimbilir hangi adla hangi kulüp olacak umarım Dindar bir sistemle kurulur ulkemiz

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Haber YorumlarıAhmet null:

Ne oldu acur kanal kanal gezip temize çıkmayamı çalışıyorsunuz her kanalda da ayarı verdiler kendi kanalın sandın sanırım tv 8 ve diğer kanalı sildik senden de iğrendik

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Haber YorumlarıAlparslan Aydoğan:

ADI DÜNYA DERBİSİ AMA FUTBOL DAN ÇOK POLEMİKLER DERBİSİ

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Haber Yorumlarıhüseyin akgül:

helal olsun iyi laf soktu sonrasında acur zaten böyle bir cevap beklemediği için bocaladı

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Haber YorumlarıGüven önemlş:

Gürsel Tekin ın CHP den istifa etmesi memnuniyet verici bir gelişme. partiyi karıştıracak yoksa

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