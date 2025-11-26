Ernest Muçi: Trabzonspor neden yine şampiyon olmasın

TRABZONSPORLU Ernest Muçi, ""Takımımızın şampiyon olmak için elinde bütün imkanlar var. Neden yine olmasın. Şampiyon olmak için, o başarıya ulaşmak için yapmanız gereken şey çok çalışmak ve bu durumun hayalini kurmak" dedi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında konuk edeceği TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Basına açık antrenman öncesi Trabzonspor'un Başakşehir galibiyetinde önemli rol alan bordo mavili oyuncu Ernest Muçi, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sözlerine sakatlığı nedeniyle operasyon geçiren takım arkadaşı Edin Visca'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek başlayan Muçi, "Önemli bir maçtı ama maçtan bahsetmeden önce Edin Visca'dan bahsederek sözlerime başlamak istiyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Burada en yakın arkadaşlarımdan en yakın olduğum insanlardan bir tanesi kendisi. Onu en yakın zamanda tekrar aramızda görmeyi umuyoruz, geçmiş olsun diyerek başlamak istiyorum" diye konuştu.

'BİZİM ADIMIZA ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇTI'

Başakşehir maçına ilişkin değerlendirmede bulunan Muçi, "Oynadığımız maçla ilgili olarak şunu ifade edebilirim. Bizim adımıza çok önemli bir maçtı. Ligde puan tablosunda tepede kalabilmek, oradaki farkı açmamak ve farkı kapatabilmek ve daha fazla yaklaşabilmek için önemli bir maçtı. Kazanmak çok önemliydi. Ama şimdi devam etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde çalışmalarımıza devam edip önümüzdeki maçlara aynı hızla çıkmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

'BURADA İYİ BİR ORTAM VAR'

Muçi, kendisinden beklentilere ilişkin "Beklentiler konusunda şunu ifade edebilirim. Beklenti oynadığım her kulüpte vardı. Çünkü hep büyük kulüplerde vardı. Dolayısıyla oynadığım kulüplerde büyük beklentiler vardı ve bu büyük beklentilerin beni etkilemediğini söyleyebilirim. Tabi ki ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum beklentilere karşılık verebilmek adına. Benim yapmam gereken şey iyi çalışmak, sıkı çalışmaya devam edebilmek. Daha sonrasında devamının gelebileceğini doğal olarak işlerin gelişeceğini düşünüyorum. Odaklanmış durumdayım ben. Burada iyi bir ortam var, hocamız, ekip buradaki herkes gerçekten çok iyi bir aile ortamı olduğunu düşünüyorum. Genç bir takımımız var aynı zamanda. Ben sadece işime odaklanmış en iyimi yapmaya çalışıyor durumdayım" ifadelerini kullandı.

'TAKIMDA GÜÇLÜ BİR REKABET ORTAMI VAR'

Takımın kadro kalitesine ve rekabete ilişkin bir soruya Muçi, "Takımda rekabet ortamı güzel, iyi bir rekabet var diyebilirim. Çünkü takımımız iyi oyunculardan kurulu. Neredeyse bütün oyuncularının kaliteli olduğu, iyi kurgulanmış bir takım olduğumuzu ifade edebilirim. Antrenmanımız dahi rekabet halinde geçiyor. Antrenmanlarda onu görebiliyorsunuz. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya, takıma faydalı olmaya çalışıyor" yanıtını verdi.

'TARAFTARLARIN DESTEĞİ MUTLU ETTİ'

Başakşehir maçından sonra taraftarların sosyal medyadaki paylaşımlarını gördüğünü ve bundan çok mutlu olduğunu dile getiren Muçi, "Taraftarlarımıza bu mutluluğu verebilmek onlara bu mutluluğu armağan edebilmek bizim adımıza önemliydi. Onları öyle görmek tabi bizi de ayrıca mutlu ediyor" dedi.

'ADAPTASYON SÜRECİ HIZLA İLERLİYOR'

Muçi, Trabzonspor'a adaptasyon sürecine ilişkin, "2 aylık bir süreçtir burada olduğumu söyleyebilirim. Onun için adaptasyon süreci için, her geçen gün daha iyiye gidiyor diyebilirim. Çünkü ailem de artık yanımda. Hem kulüp hem şehir hem buradaki ortama ayak uydurmam daha kolay, daha iyi ve daha hızlı oluyor. Çünkü az önce söylediğim gibi ailem de artık benim yanımda olacak. Dolayısıyla adaptasyon sürecinin gayet iyi gittiğini söyleyebilirim. Benim de burada yapmam gereken şey maçlara, antrenmanlara odaklanmak, en iyimi verebilmek. Onu yapmaya çalışıyorum ben de. Ama adaptasyon sürecim gayet hızlı ve iyi gidiyor" diye konuştu.

'HOCAMIZIN GÜVENİNİ BOŞA ÇIKARMADIĞIM İÇİN MUTLUYUM'

Teknik Direktör Fatih Tekke ile ilgili olarak da Muçi, "Hocamız aslında buraya geliş sürecimde benim adıma, benim gelişim adına çok önemli bir rol üstlenmişti. Çünkü kendisi bana inanan insanlardan bir tanesiydi. Burada sözleşme imzalarken de benimle görüşmeleri yaptığında bana inandığını ve bana güvendiğini ifade etmişti. Dolayısıyla geliş sürecimde hocamızın çok önemli bir etkisi var. Teşekkür de etmek istiyorum ayrıca bana inandığı, bana güvendiği için. Bazen şöyle olabiliyor, antrenmanlarda gayet iyi iş çıkarırken maçlarda bazen istediğiniz şeyleri yapamayabiliyorsunuz, istediğiniz sonuçları ya da kendi adınıza istediğiniz performansı gösteremeyebiliyorsunuz. Ama bana hocamız tarafından hep söylenen, ifade edilen şey, 'devam et devam et, bu olacak' şeklindeydi. Ben de onu yapabildiğim için hem hocamızın güvenini boşa çıkarmadığım için hem de herkesi mutlu edebildiğim için ayrıca mutluyum. Ben çalışmalarıma devam ediyorum. Doğal olarak en iyi sonuçlar da gelecek diye düşünüyorum bu şekilde" dedi.

'TAKIMIMIZIN ŞAMPİYON OLMAK İÇİN BÜTÜN İMKANLARI VAR'

Trabzonspor'un şampiyonluk iddiasına ilişkin, "Takımımızın şampiyon olmak için elinde bütün imkanlar var. Neden yine olmasın. Şampiyon olmak için o başarıya ulaşmak için yapmanız gereken şey çok çalışmak ve bu durumun hayalini kurmak. Yine biz aynı şeyi yapabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü Trabzon şehri, Trabzonspor ve bu kulüp birbiriyle iç içe geçmiş durumda. İnanılmaz, güzel bir ortam var. Çok iyi bir ortam var. Tabi ki neden olmasın diye düşünüyorum. Umarım yine aynı sonla karşılaşırız" şeklinde konuştu.

GELECEK PLANLARI VE KİRALIK SÖZLEŞME DEĞERLENDİRMESİ

Muçi, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyinmesi ve gelecek hedeflerine ilişkin de şunları söyledi:

"Tabi ki şu an kiralık bir sözleşmem var. Burada mutluyum. Tabi ki devam etmek isterim burada. En iyimi vermeye çalışıyorum ben bütün maçlarda. En iyiyi yapmak aslında benim görevim. Daha sonra geleceğin ne getireceğini hep beraber göreceğiz. Benim yapmam gereken şey takıma bütün maçlarda yardımcı olabilmek. Maç maç elimden gelenin en iyisini yapabilmek ama gelecek ne getirir hep beraber göreceğiz"