Erman Toroğlu'nun yatak odasına giren sunucu, çekmeceden çıkanı görünce şaştı kaldı: Ben yaşayamam böyle

Bir televizyon programına evinin kapılarını açan ünlü yorumcu Erman Toroğlu'nun yatak odasından çıkanlar herkesi şaşırttı. Evine hırsız girmesi ihtimaline karşı her önlemi alan Toroğlu'nun baş ucunda göz yaşartıcı sprey ve Afrika'dan getirttiği bir tokmak var. Ünlü yorumcunun çekmecesinde ise Güney Kore'den aldığı cop bulunuyor. Güvenlik için alınan tüm bu malzemeler karşısında oldukça şaşıran programın sunucusu Evrim Akın, "Ben yaşayamam böyle, stres olurum." dedi.

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, oyuncu Evrim Akın'ın sunduğu program için Bodrum'daki yazlığının kapılarını açtı. Toroğlu'nun yatak odasında aldığı güvenlik önlemleri dikkat çekti. Cop, göz yaşartıcı sprey ve tokmak bulunan yatak odası için Evrim Akın, "Bun burada stres olurum" yorumunu yaptı.

AFRİKA'DAN SOPA, GÜNEY KORE'DEN COP ALDI

Erman Toroğlu, Kanal D'de yayınlanan "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programına konuk oldu. Ünlü yorumcunun, evine hırsız girmesi ihtimaline karşı yatak odasında aldığı önlemler dikkat çekti. Toroğlu'nun yatak odasında Afrika'dan getirdiği sopa, Güney Kore'den aldığı cop ve göz yaşartıcı sprey olduğu görüldü.

SUNUCU ŞAŞTI KALDI

Yatak odasından çıkanlar karşısında oldukça şaşırmış olduğu görülen Evrim Akın, "Ben yaşayamam böyle, stres olurum." dedi.