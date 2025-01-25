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Erkekler Salon Hokey Süper Final Müsabakaları Amasya'da Başladı

Erkekler Salon Hokey Süper Final Müsabakaları Amasya'da Başladı
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Amasya'da düzenlenen Erkekler Salon Hokey Süper Lig Süper Final müsabakaları, yangında hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı. Gaziantep Polisgücü, ilk maçında Netpack Alanya Stars'ı 7-5 mağlup ederek finale yükseldi. Antrenör Yusuf Kasım, takımının başarısını kutlarken, yangın olaylarına duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Erkekler Salon Hokey Süper Lig Süper Final müsabakaları, 4 takımın katılımıyla Amasya'da başladı.

Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyon, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlk maçta Gaziantep Polisgücü ile Netpack Alanya Stars karşı karşıya geldi. Maçta Gaziantep ekibi, rakibini 7-5 mağlup ederek finale yükseldi.

Gaziantep Polisgücü antrenörü Yusuf Kasım, güzel bir mücadele olduğunu vurgulayarak "Buralara gelmek zor, birinci etap müsabakaları oynamıştık, hiç yenilmedi takımımız. Tüm sporcularımı tebrik ediyorum, gerçekten iyi mücadele ettiler, kızlarımızın ardından erkeklerimiz de finale kaldı." dedi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında insanların yaşamını yitirmesinden dolayı üzüntülü olduklarını dile getiren Kasım, "Bolu'daki olay olsun, dün Konya'daki olay olsun, gerçekten üzüntülüyüz. Sevincimiz yarıda kalıyor ama yine Türk Polis Teşkilatına da bu galibiyeti armağan etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Nevşehir Belediye SK ve Volkan Grour Gökbörü SK takımlarının karşılaşmasıyla devam edecek organizasyon, 27 Ocak Pazartesi günü oynanacak final maçıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Spor
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