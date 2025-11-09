Erkek Voleybol Milli Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda İkinci Galibiyetini Aldı

ERKEK Voleybol Milli Takımımız, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda ikinci galibiyetini aldı.

Millilerimiz, organizasyondaki üçüncü maçında Çad'ı setlerle 3-0 (25-18,25-14,25-16) mağlup etti.

Erkek Milli Takımımız, dördüncü maçında 10 Kasım Pazartesi günü saat 13.00'te Bahreyn ile karşılaşacak.

Milli takımımızın yanı sıra Suudi Arabistan, Katar, Çad, İran ve Bahreyn'in katılımıyla düzenlenen organizasyonda tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda ilk iki sırada yer alan takımlar doğrudan finale; üçüncü ve dördüncü sırada yer alacak takımlar ise üçüncülük maçı oynamaya hak kazanacak.