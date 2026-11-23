A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde İtalya ve İzlanda ile oynayacakları maçlarda kadro rotasyonunu geniş tutacaklarını belirterek, daha az süre alan oyunculara şans vermek istediklerini söyledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur J Grubu üçüncü maçında 26 Kasım Perşembe günü TSİ 22.00'de Roma'da İtalya ile, pencerenin diğer maçında ise 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Milliler, karşılaşmalar öncesinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında medya mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Dünya Kupası'na katılmayı garantilemiş olmanın takıma rahatlık sağladığını ifade ederek, "Dünya Kupası'na katılma şansını elde eden şu anda tek takım biziz Avrupa'da. Bu da bize biraz daha rahatlık veriyor bu iki maç öncesi çünkü çok zorlu iki maç oynayacağız. Özellikle ilk oynayacağımız maç İtalya, daha sonra burada oynayacağımız İzlanda. Bu takımların hepsi büyük bir mücadele veriyorlar grupta ilk üç sıra için, Dünya Kupası şansı elde etmek için. Bizimse durumumuz biraz farklı. Tabii ki sonuçta her maça kazanmak için çıkacağız ancak sonuçtan ziyade özellikle İtalya maçında kadroyu, yelpazeyi biraz daha geniş tutup bugüne kadar yer vermediğimiz, daha az dakika alan oyuncularımızı oynatmayı planlıyoruz. Keza biliyorsunuz çok önemli eksiklerimiz var şu anda bu pencere maçlarında. Takım kaptanı Cedi Osman'ın sakatlığı, Ömer Faruk Yurtseven'in onun da Amerika'ya G League'e gitmiş olması ve oradan tabii NBA ve G League'de oynayan oyuncular Avrupa'daki maçlara sezon içerisinde katılamıyorlar. Bir taraftan da şu anda EuroLeague'de üç takımımız var ve salı ve çarşamba günleri çok önemli maçları var. Bu oyuncuları da hiç antrenman yapmadan İtalya maçına getireceğiz, onları kullanmaya çalışacağız. Tabii ki şu aşamada çok kaliteli bir basketbol oynamamızı beklemiyorum. Özellikle bu İtalya maçında tamamen yepyeni bir kadroyla oynayacağız. Zor bir maç olacak İtalya maçı ama sonuç ne olursa olsun burada İzlanda'yla oynayacağımız maç da çok önemli olacak çünkü İzlanda takımı da hep aynı takım. Onların genelde EuroLeague'de oynayan oyuncuları olmadığı için yıllardır aynı kadrolarla oynuyorlar ve hep zorluk çıkartan bir takım. Neticede her iki maçı da kazanmak istiyoruz ama İtalya'daki sonuç ne olursa olsun buradaki maçı mutlaka kazanmak için yola çıkacağız. Biraz sıkıntılı bir süreç olacak. Bu pencere maçlarında belki A Milli Takımımızın alışageldiğimiz oyun tarzından farklı bir oyunu da sahada görebiliriz ama kimse endişe etmesin. Sonuçta sonuç ne olursa olsun milli forma için hangi oyuncular sahada olursa olsun en iyi şekilde kazanmak için savaşacaklardır" diye konuştu.

"Furkan Korkmaz'ın performansı ümit vericiydi"

Takımdaki eksiklere ve kadroya dahil edilen oyunculara değinen Ataman, "Evet ligimizde oyuncularımız ciddi anlamda katkılar veriyorlar ama aynı şeyi Avrupa maçları için Doğuş Özdemiroğlu dışında çok söyleyemem açıkçası. Doğuş Özdemiroğlu'nu uzun bir sakatlık döneminden sonra sakatlanmıştı fakat bu sezon Türk Telekom'da çok başarılı bir performans sergiliyor ve şu anda EuroCup'ta önemli istatistikler gösteren bir oyuncumuz. Geçtiğimiz haftalarda da EuroCup'ın haftanın en değerli oyuncusu seçildi. Cedi Osman'ın yokluğunda onu kadroya dahil ettik. Bunun dışında her ne kadar Avrupa'da çok yüksek performans olmasa da dün akşamki lig maçını canlı izledim. Furkan Korkmaz'ın performansı ümit vericiydi. Cedi'nin olmadığı bir yerde Furkan'ın performansını kullanacağız ama uzun mevkisinde ciddi eksiklerimiz olacak. Özellikle tabii ki yazın oynadığımız pencere maçlarında Alperen zaten ağustos maçlarında oynamamıştı ama orada Ömer Faruk ve Adem Bona'yı kullanmıştık. Şimdi o iki oyuncumuz da yok. 5 numara pozisyonunda Sertaç, Furkan Haltalı bir de genç oyuncumuz Rüzgar'ı kadroya kattık. Ercan Osmani'yi İtalya maçında kullanmayacağız çünkü Efes'in bir gün önce deplasmanı var ve o maça yetişmesi pek mümkün görünmüyor. Onu İzlanda maçında kullanacağız. Yiğitcan Saybir'in çok ciddi bir sakatlığı var. Dört beş haftadır oynamıyor zaten, hala da oynamıyor. Onu da kadrodan çıkartmak zorunda kaldık. Yavuz'u almıştık Karşıyaka'dan, iyi bir sezon geçiriyordu ligde ama o da maalesef son lig maçında sakatlanmış ve bir iki hafta oynayamayacağı söylendi. Onun için özellikle yani 4 ve 5 numaralarda ciddi bir sıkıntımız var. Daha tecrübesiz oyuncularla yani milli takım tecrübesi az olan oyuncularla oynayacağız ama bu oyuncularımızın da en iyi şekilde katkı vereceğini düşünüyorum. Mücadelemiz tabii ki olacak ama tekrar söylüyorum sonuçta garantilemiş bir durumdayız Dünya Kupası'na katılmayı. Onun için de biraz daha bu sakatlıkları da göz önünde alarak biraz daha yelpazeyi geniş tutup şu ana kadar şans vermediğimiz oyuncuları da bu maçlarda kullanıp Dünya Şampiyonası kadromuzda hangi oyuncularımızı kadroya dahil edebileceğimizi de açıkçası görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu pencere maçlarında Malachi Flynn'le oynayacağız"

Devşirme oyuncu tercihine ilişkin de konuşan Ergin Ataman, "Her maçta farklı devşirme oyuncu oynatmak istemiyoruz. Zaten birçok yeni oyuncumuz var ve özellikle Malachi Flynn son dönemlerde A Milli Takımımızla beraber ve hem oynadığı basketboldan hem de takıma olan uyumundan çok memnunuz. Ayrıca şu dönemde EuroLeague'de oynamıyor olması da bizim için bir avantaj. Yani bugün iki gün burada antrenman yapacağız. O antrenmanlara katılabilecek olan tek devşirme oyuncu şu anda. Onun için bu pencere maçlarında Malachi Flynn'le oynayacağız. Şubat'ı da büyük bir ihtimalle öyle oynarız herhangi bir sakatlık olmazsa. Evet gerek Larkin'in de performansı yükselmeye başladı ki son Avrupa Şampiyonası'nda çok ciddi katkı verdi A Milli Takımımıza. Scottie Wilbekin uzun bir sakatlıktan sonra son maçlarda iyi bir performans gösteriyor. Bir de Tarık Biberovi var yani Tarık da bu statüde. Onun için Dünya Kupası'na giderken o son en formda, en çok kullanacağımız oyuncuyu o zaman tespit edeceğiz ama dediğim gibi bu pencere maçlarını aynı yazın da kullandığımız gibi Flynn'le oynayacağız. Yani oyun dışında onun takıma olan uyumu, takım disiplini bundan çok memnunum ben. Bu şekilde devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı